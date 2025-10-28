La Junta adjudica las obras de adecuación de la depuradora de Huelva por más de 32,6 millones

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha sido informado de la adjudicación de la obra de mejora de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Huelva por más de 32,6 millones de euros. Esta actuación, declarada de Interés de la Comunidad Autónoma en 2010, busca adecuar la EDAR a las condiciones necesarias para poder cumplir con los parámetros de reducción de nitrógeno y fósforo obligatorios por la normativa al incluirse la aglomeración urbana de Huelva en la Zona Sensible denominada 'Desembocadura del Río Tinto'.

Esta iniciativa, impulsada por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, beneficiará a una población de hasta 296.000 personas, al afectar a unas infraestructuras donde de tratan los vertidos de toda la capital onubense, el Polo Químico, el Parque Empresarial y el Polígono Industrial de Huelva. Una vez concluida la mejora, la EDAR podrá tratar más de 48.500 m3 de aguas residuales al día, ha indicado la Junta en una nota.

El proyecto contempla, entre otras actuaciones, la ampliación de la estación de bombeo. De esta forma, se optimizará el vertido de aliviados en tiempos de lluvia y la operatividad de todas las bombas, reduciendo así las labores de mantenimientos asociadas a atascos.

Por otro lado, las obras incluyen también la modificación de los reactores biológicos para que puedan operar con una tecnología más innovadora; la construcción de un nuevo edificio que albergue los equipos necesarios para incorporar un pretratamiento de hidrólisis térmica; y la renovación de todas las conducciones principales, así como las de gas y de electricidad.

Además, entre las medidas a llevar a cabo se contempla también la sustitución del motor de cogeneración actual por otros dos motores de funcionamiento alterno más modernos y que, conjuntamente, maximizarán la producción de energía eléctrica al tiempo que reducen las emisiones contaminantes.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento también del informe sobre el agua embalsada en Andalucía y que refleja que los embalses cuentan con 5.120 hm3 de agua, que suponen el 42,79% de su capacidad total de almacenamiento (11.966 hm3). En comparación con la semana anterior, las cuencas andaluzas han descendido en 28 hm3 --lo que supone un 0,23%--. Sin embargo, Andalucía acumula ahora 1.497 hm3 más de agua que en la misma fecha de 2024; y 634 hm3 más que la media de la última década.

En cuanto a las diferentes demarcaciones hidrográficas del territorio andaluz, la del Guadalquivir ha reducido en siete días sus recursos almacenados en 15 hm3 --0,18% menos-- hasta los 3.298 hm3 . Este volumen representa el 41,07% de la capacidad total de la cuenca y supone contar con 703 hm3 más que en la misma semana del año pasado. Respecto al promedio de los últimos diez años, se observa un aumento de 471 hm3 .

En las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, por su parte, se ha producido una reducción de 6 hm3 --un 0,52% menos-- en la última semana y cuentan ahora con 511 hm3 de agua embalsada (44,31%). Atendiendo a la misma fecha de 2024, se registra un incremento de 257 hm3 , cantidad que se eleva a una subida de 62 hm3 si se compara con la media de la última década.

Por otro lado, la demarcación Guadalete-Barbate acumula 680 hm3 (41,19%), que suponen una reducción de 4 hm3 en los últimos siete días --un 0,24% menos--. La cuenca cuenta ahora con 331 hm3 más que en la misma semana del año pasado; y con 37 hm3 más que el promedio de la última década.

Por último, la demarcación del Tinto-Odiel-Piedras-Chanza se encuentra al 56,86% de su capacidad total tras perder 3 hm3 en una semana --un 0,27% menos-- y situarse en 631 hm3 . Este volumen supone un aumento de 206 hm3 respecto a la misma fecha de 2024 y de 82 hm3 respecto a la media de los últimos ocho años.