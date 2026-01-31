Junta destina más de 222.000 euros a la ampliación y reforma de la residencia de mayores Nodromar de Valverde

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha visitado este sábado la residencia para personas mayores Nodromar, en Valverde del Camino (Huelva) - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha visitado este sábado la residencia para personas mayores Nodromar, en Valverde del Camino (Huelva), un centro que ha recibido una inversión de más de 222.000 euros por parte de la Junta con cargo a fondos europeos para su ampliación, reforma y adaptación.

Durante la visita, en la que ha estado acompañada por el delegado territorial del área, José Manuel Borrero; el presidente del Grupo Rusvel, Miguel Rus, y la directora del centro, Maribel Limón, la consejera ha explicado que esta actuación se enmarca en la línea de subvenciones de 134 millones de euros impulsada por el Gobierno andaluz para la construcción y reforma de más de un centenar de centros de día y residencias para personas mayores y con discapacidad "a lo largo y ancho de toda Andalucía".

En este contexto, según se recoge en una nota, López ha recordado que Valverde del Camino también se ha beneficiado de esta línea de ayudas con la construcción de un nuevo centro de día para personas con alzhéimer y otras demencias, un proyecto de la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias (AFA Valverde del Camino) que cuenta con una subvención cercana a los 700.000 euros.

Gracias a la inversión realizada en la residencia Nodromar, el centro dispone ahora de una nueva unidad de convivencia, inaugurada durante la visita, compuesta por siete habitaciones. "Se trata de un espacio clave para avanzar en el nuevo modelo de cuidados que estamos implantando en Andalucía, un modelo que pone a las personas en el centro", ha señalado la consejera.

López ha subrayado que, más allá de las infraestructuras, "lo verdaderamente importante son las personas", y ha destacado el papel del equipo humano del centro. En este sentido, ha afirmado que la residencia "es un auténtico hogar para nuestros mayores, gracias a un personal que los atiende no solo con profesionalidad, sino también con cariño y empatía".

La consejera ha enmarcado esta actuación dentro de la "apuesta sin precedentes" del Gobierno andaluz por mejorar el sistema de la dependencia, un proceso que ha calificado de complejo, pero cuyos resultados ya empiezan a ser visibles. Según ha detallado, Andalucía registra actualmente cifras récord tanto en número de beneficiarios como en prestaciones, además del menor tiempo de espera de los últimos 15 años.

Unos "avances" que, según ha remarcado, se están logrando "a pulmón", ya que la Junta de Andalucía asume este año el 71% de la financiación del sistema de la dependencia, "frente al 29% aportado por el Gobierno de España". "Solo pido una cosa a la ministra María Jesús Montero: que financie el 50% de la dependencia en Andalucía, como ocurre en el País Vasco", ha reclamado López, quien ha defendido que "los andaluces no son ciudadanos de segunda" y ha exigido igualdad en un ámbito "tan sensible como la atención a las personas dependientes".

Por su parte, el presidente del Grupo Rusvel, Miguel Rus, ha destacado la importancia de la inversión realizada, especialmente en materia de eficiencia energética y en la creación de la unidad de convivencia de larga duración. "La residencia parece nueva. Son mejoras fundamentales para nuestros mayores, que lo han dado todo por nosotros. Es un orgullo", ha concluido.