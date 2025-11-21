La Junta destinará el próximo año casi 20 millones de euros al servicio de transporte sanitario en Huelva

HUELVA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha licitado el nuevo contrato para la prestación del servicio de transporte sanitario terrestre urgente y programado en los centros sanitarios de la provincia de Huelva por un importe de 103 millones de euros en cinco años. Entre las principales mejoras del contrato, destacan el aumento del 19,5% en la inversión anual, de 16,5 a 19,8 millones de euros previstos en la primera anualidad de 2026.

Según ha indicado la Junta, también se contempla el incremento de la flota provincial de 50 a 57 vehículos y la conversión de la mayoría de ambulancias de la red de transporte urgente en tipo C (de soporte vital avanzado), lo que supone equipos con mayor dotación de equipamiento electromédico, aportando así mejoras y más recursos para la asistencia urgente.

La licitación incluye el transporte sanitario urgente (ambulancia con o sin equipo médico o enfermería) para la atención o el traslado urgente de enfermos o accidentados en los que concurra una situación de riesgo vital o daño irreparable para la salud que requiera una asistencia por una emergencia (no admite demora) o por una urgencia no vital (admite atención en un plazo mayor de tiempo).

También incluye el transporte sanitario programado, es decir, el traslado de enfermos o accidentados que por imposibilidad física u otras causas médicas que, a juicio del facultativo, le impidan o incapaciten para desplazarse por sus propios medios a un centro sanitario de la red pública, centros externos contratados, a su domicilio para o tras recibir la atención sanitaria correspondiente.

El aumento en la inversión se debe, tal y como se ha mencionado, a la mejora de la flota, en tanto que se pasa de vehículos tipo A1EE (o convencionales) a C en la red de transporte urgente, y al incremento del número de ambulancias operativas, lo que implica a la vez "mayor dotación de personal técnico, pero también a la actualización del coste del combustible y del mantenimiento de los equipos".

Otra de las novedades del expediente es la incorporación en la red de transporte urgente de equipos para traslados no asistidos que posibilitarán una mayor disponibilidad en los puntos de urgencias de las ambulancias tipo C, al no ser necesaria su movilización para traslados no asistidos.

Por su parte, en la red de transporte programado destaca la dotación de una nueva ambulancia tipo C en el Hospital Juan Ramón Jiménez, permitiendo traslados interhospitalarios con recursos propios, circunstancia que garantiza "rapidez en eventos urgentes o emergentes".

El servicio de contratación ha sido ofertado por la totalidad, sin posibilidad de lotes, con el objetivo de garantizar la coordinación entre las redes de transporte y agilizar los tiempos de respuesta.

También la "complejidad" del transporte colectivo de pacientes (oncológicos, dializados o en rehabilitación), que, en zonas aisladas y lejanas, con escasa población, escaso número de pacientes y de servicios a realizar, requiere "una importante coordinación entre los centros de salud y hospitales para la realización de rutas provinciales que desplacen a los pacientes por diferentes áreas y distritos en un tiempo asumible por el paciente y compatible con su estado de salud, desaconseja la contratación de este servicio por lotes".

ZBS DE ANDÉVALO OCCIDENTAL

En el caso específico de la Zona Básica de Salud (ZBS) de Andévalo Occidental, el nuevo contrato, al igual que sucede en el resto de la provincia de Huelva, "no solo no reduce los recursos existentes para el transporte sanitario urgente y programado de pacientes, sino que los refuerza de manera considerable".

En la actualidad, esta ZBS perteneciente al Distrito Huelva-Costa dispone de cuatro ambulancias con base en los centros sanitarios de Puebla de Guzmán, Tharsis, Santa Bárbara de Casa y Villanueva de los Castillejos. Con el nuevo servicio en licitación, "las tres primeras pasan de una catalogación A1EE (convencional destinada a transporte no asistido) a tipo C, es decir, con equipamiento para soporte vital avanzado".

Por su parte, la de Villanueva de los Castillejos "mantiene su denominación actual" y, en caso de activarse un traslado asistido, "cuenta con el apoyo de las otras tres". Además de dicho apoyo, si es necesario un traslado urgente asistido en el municipio castillejero, "el equipo SUAP del centro también dispone de equipamiento en el mismo (desfibriladores y doble maletín de soporte vital avanzado de respiratorio y vascular) para medicalizar inmediatamente la ambulancia".