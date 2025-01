La Junta espera tener listo en febrero el estudio de viabilidad de la Ciudad de la Justicia de Huelva

HUELVA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha señalado este jueves que el estudio de viabilidad de la Ciudad de la Justicia de Huelva se encuentra ya en estudio y espera que esté listo en febrero. La Consejería recibió el estudio en el mes de noviembre por parte de la empresa Cointer, "que presentó una iniciativa privada en la que se definía y en la que nos hacían una propuesta muy atractiva para esa nueva Ciudad de la Justicia".

Así lo ha manifestado Nieto a preguntas de los periodistas, a los que ha indicado que, una vez finalizada la revisión del estudio, pasará a fase de información pública "antes de iniciar la fase definitiva de redacción de pliego, de traslado a la Oficina de Evaluación Financiera de la Junta de Andalucía y de licitación del proyecto para que lo podamos tener en el menor tiempo posible al servicio de todos los onubenses".

Al respecto, el consejero ha remarcado que "estamos viendo y analizando todos los aspectos del proyecto, tanto constructivos, de espacios, de distribución, de costes, de sostenibilidad energética, de acceso, de aparcamientos", toda vez que ha subrayado que se trata de "un proyecto muy amplio que requiere de tiempo".

"La parte más compleja de analizar son los costes de construcción, de financiación y de mantenimiento de esa instalación, que tiene que durar en colaboración público-privada en torno a veintiocho años. Estamos hablando de una documentación que ya hemos ultimado en la Ciudad de la Justicia de Jaén y son 1.900 folios de documentación íntegra de ese proyecto", ha explicado.

Finalmente, Nieto ha lamentado que la falta de una Ciudad de la Justicia en Huelva "era un grandísimo olvido que no tenía ninguna explicación", ya que "Huelva no podía ser la única capital de Andalucía que no la tuviese y creo que ya estamos en condiciones de decir que eso no va a ocurrir y que al ritmo que se está planteando en Jaén, que se está planteando en Cádiz, también se incorpora Huelva y lo va a hacer además con un proyecto de primer nivel y que va a ofrecer un servicio de primer nivel también en materia de justicia a los onubenses".

Con respecto a las obras de remodelación del Palacio de Justicia, el consejero ha indicado que está "muy próxima" la licitación para la mejora integral del edificio".

En este sentido, ha subrayado que "se le había dado muchas vueltas" porque "es una inversión importante", pero "después de las conversaciones con la Dirección General de Patrimonio y teniendo en cuenta que este edificio puede ser adecuado para luego acoger otras instalaciones públicas de la Junta de Andalucía, hemos decidido hacer una inversión importante y que la transición entre este edificio y la Ciudad de la Justicia se haga en las mejores condiciones y resolviendo problemas que somos conscientes que tiene por su antigüedad y por la necesidad de haber acogido más servicios de los que tiene en capacidad".