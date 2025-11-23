La Junta licita por 385.000 euros el servicio de intervención social y comunitaria a migrantes temporeras en Huelva

HUELVA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía ha licitado, por valor de 385.394 euros la prestación de un servicio especializado de acción e intervención social y comunitaria, mediación intercultural, y acompañamiento sociosanitario dirigido a mujeres inmigrantes procedentes de Marruecos, contratadas en origen dentro del programa de migración circular, que se incorporan a las campañas agrícolas de recolección de frutos rojos en la provincia de Huelva.

Según recoge la documentación de la licitación, consultada por Europa Press, el servicio busca dar una "respuesta integral" a las "necesidades" de estas trabajadoras en el contexto de su estancia temporal en España, abordando aspectos relacionados con la acogida y orientación inicial; la intervención social y comunitaria; el acompañamiento sociosanitario, incluida la atención en emergencias; la traducción e interpretación cultural y lingüística; la información y asesoramiento en derechos y servicios públicos; la mediación con empleadores/as, instituciones y recursos sociales y sanitarios y la gestión de situaciones de especial vulnerabilidad.

El servicio, que no incluye funciones de intermediación laboral ni genera vínculo alguno de carácter laboral entre las trabajadoras temporeras y la administración contratante, deberá "garantizar, durante toda la campaña agrícola y en todos los lugares donde residan o trabajen las beneficiarias, una atención permanente, profesional, multilingüe, accesible y culturalmente adecuada, incluyendo atención de urgencia 24 horas".

Señala la Consejería que en los servicios de acción e intervención social y comunitaria la mediación sociocultural es un proceso que "busca facilitar la comunicación, la relación y la integración entre personas o grupos de diferentes culturas", ayudando a "resolver conflictos" y promoviendo la "convivencia armoniosa".

Este servicio se enfoca en "la construcción de puentes de diálogo y comprensión, reconociendo y valorando la diversidad cultural". Por tanto, remarca que la mediación sociocultural es "una herramienta valiosa para construir sociedades más inclusivas y armoniosas", donde la diversidad cultural "se valore y se utilice como un motor de crecimiento y desarrollo y es concebida como herramienta de intervención social en este tipo de servicios".

Subraya la Consejería de Inclusión que la mediación sociocultural, en los servicios de acción e intervención social y comunitaria, supone la promoción de la integración, de forma que "busca evitar o reducir situaciones de conflicto que puedan surgir debido a diferencias culturales, promoviendo la participación y la inclusión de todos los miembros de la comunidad". También busca la "facilitación del diálogo", de manera que la mediadora sociocultural "actúa como un tercero imparcial que ayuda a las personas a comunicarse y a entenderse, incluso cuando existen barreras culturales, lingüísticas o sociales".

Asimismo, se trabaja en la resolución de conflictos. Al respecto, el mediador interviene en situaciones de conflicto extralaborales, "tratando de aportar soluciones mutuamente beneficiosas y fomentando la empatía y el respeto mutuo", así como en el desarrollo de habilidades sociales, de manera que "se trabaja en el desarrollo de habilidades de comunicación y negociación, que permiten a las personas interactuar de manera efectiva y respetuosa con personas de otras culturas".

El modelo de migración circular, articulado en el marco del programa de gestión colectiva de contrataciones en origen (Orden GECCO), supone el desplazamiento de contingentes de trabajadoras extranjeras que prestan servicios en campañas agrícolas específicas y retornan a su país una vez finalizadas.

En este sentido, la Consejería destaca que este modelo, "aunque ofrece oportunidades laborales, requiere de acompañamiento específico para garantizar el ejercicio de derechos y el bienestar de estas trabajadoras durante su estancia temporal".

De este modo, serán beneficiarias directas del servicio todas aquellas mujeres procedentes de Marruecos que hayan sido contratadas en origen para participar en la campaña de frutos rojos de Huelva y se encuentren en territorio andaluz durante la vigencia del contrato.

También podrán beneficiarse de manera indirecta los hijos menores de edad que acompañen a las trabajadoras, las mujeres en situación de especial vulnerabilidad identificadas durante la campaña, las personas empleadoras o responsables de fincas que demanden apoyo para facilitar la comunicación y la resolución de incidencias y las administraciones públicas y entidades colaboradoras que intervienen en la gestión de la campaña y en la atención a esta población.