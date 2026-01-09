La Junta recibe cuatro ofertas para rehabilitar las viviendas de la barriada las Eritas de Cortegana (Huelva)

Archivo - Huelva.- La Junta licita la rehabilitación de 40 viviendas sociales de la barriada Las Eritas de Cortegana - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha recibido cuatro ofertas de empresas interesadas en llevar a cabo la rehabilitación de 40 viviendas públicas en régimen de alquiler en la barriada Las Eritas, situadas en Cortegana (Huelva). La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), licitó esta actuación en noviembre por 438.218 euros.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el conjunto de viviendas sociales donde se va a desarrollar esta rehabilitación se incluye en el ámbito de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Integración Social (Eracis). La actuación está considerada como una Operación de Importancia Estratégica y estará financiada con cargo al Programa Feder Andalucía 2021-2027.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado la implicación del Gobierno de Juanma Moreno en este tipo de proyectos para renovar, rehabilitar y regenerar áreas urbanas desfavorecidas. "En Andalucía estamos volcados con la recuperación de estas barriadas afectadas por el paso del tiempo y la falta de inversión pública", ha señalado Díaz, que ha remarcado que, además de las Eritas, se está actuando en otras viviendas públicas en barriadas como La Chanca en Almería, La Piñera en Algeciras, Francisco de Quevedo en Puente Genil, La Orden en Huelva, el Polígono Sur de Sevilla o la Plaza Venus y la Calle Urano en Motril.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda acometerá, en el caso de la barriada Las Eritas de Cortegana, reparaciones en fachadas y cubiertas, reposición de las carpinterías exteriores de las viviendas y la mejora de las zonas comunes de estos edificios para proporcionar un nivel de vida más confortable a las familias.

Este grupo de viviendas está repartido en dos manzanas, ubicadas en las calles Castaño, Encina y Madroño, e incluyen tanto viviendas unifamiliares adosadas, como edificios de tipología plurifamiliar. Las obras, que tendrán un plazo de ejecución de siete meses, lograrán evitar humedades en las viviendas, así como mejorar la imagen urbana y el ornato de los edificios. Para ello se desarrollarán actuaciones en las fachadas, mediante la reparación de los frentes de forjado y voladizos, así como al repintando de las zonas enfoscadas.

Para reforzar el aislamiento térmico de los edificios, se repararán las cubiertas de tejas y se sustituirán las carpinterías exteriores de todas las viviendas, por otras nuevas de mayor estanqueidad. El proyecto de obra incluye además otras intervenciones de reparación en las zonas comunes para mejorar la accesibilidad de las viviendas.