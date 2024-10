Loles López reivindica más infraestructuras para Huelva "que ha dejado de soñar para empezar a liderar"

HUELVA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha reclamado este viernes más infraestructuras para la provincia onubense porque "Huelva ha dejado de soñar para empezar a liderar". Así lo ha puesto de manifiesto en la inauguración del I Foro Europeo de la Red Transnacional Atlántica sobre sostenibilidad, energía e infraestructura, donde ha agradecido al Consejo Económico y Social (CES) y al propio foro la elección de Huelva para su celebración.

Al respecto, la consejera ha apuntado que "de este encuentro nacen proyectos que motivan a las instituciones europeas a seguir impulsando actuaciones para la cohesión de las regiones" y ha remarcado que "Huelva tiene mucho que decir en este foro" debido a su posición geográfica y al ser "polo turístico, agroalimentario, energético e industrial", ha indicado la Junta en una nota.

No obstante, ha incidido en la importancia de las infraestructuras, y no solo ferroviarias sino también en aspectos claves como la red eléctrica, transporte de mercancías o en el ámbito hidráulico. El objetivo, ha aseverado, es que "Huelva termine de despegar y no pare".

En este punto, ha subrayado el "respaldo" del Gobierno andaluz a la provincia, "a la que hay que reivindicar como líder en la exportación de frutos rojos y por tener uno de los puertos más importantes de España". "Hay que decir alto y claro que hidrógeno verde se escribe con 'h' de Huelva", ha enfatizado la consejera, quien ha puesto el acento en que hay que "creer en Huelva".

Asimismo, ha abogado por el "redescubrimiento" del territorio onubense para "ensalzar y conocer sus muchas fortalezas" ya que "destaca en diversos sectores como el turístico, minero, industrial o energético". De hecho, López ha sostenido que "cuenta con el apoyo de toda la sociedad onubense y andaluza para ello.

La responsable regional ha insistido en que para que los proyectos e industrias "continúen prosperando" y Huelva "materialice verdaderamente sus ambiciones" tiene que haber una mejora de las infraestructuras "con el fin de facilitar tanto la llegada de nuevas inversiones como el afianzamiento de las actuales".

El acto de inauguración ha contado también con la participación del presidente del CES de Andalucía, Juan Marín; la alcaldesa de la capital, Pilar Miranda; y el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, entre otras autoridades.