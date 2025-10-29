La Junta presenta "unas buenas cuentas" para la provincia de Jaén en 2026, con casi 366 millones de euros

Presentación del proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 en la provincia de Jaén. - JUAN DE DIOS ORTIZ/EUROPA PRESS

JAÉN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha presentado este miércoles "unas buenas cuentas" para la provincia de Jaén en 2026, con "casi 366 millones de euros", lo que supone "un 8,9 por ciento más" respecto a los de este año y estar "a la cabeza en inversión por habitante", con 591,92 euros.

Así lo han destacado la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, y el delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, que han comparecido en rueda de prensa para desgranar las cifras.

Lo han hecho tras la aprobación este martes del proyecto de ley en el Consejo de Gobierno de unas cuentas en las que se mantienen proyectos ya conocidos para la provincia de Jaén, que, con esos 366 millones, se sitúa a la cola en lo que a presupuesto provincializado se refiere.

La consejera ha señalado que las cuentas autonómicas son una "herramienta de progreso" que "garantiza estabilidad y crecimiento" y ofrecen "certeza". "Lo que viene es a afianzar proyectos empresariales, empleo, oportunidades para Andalucía y para los jiennenses", ha resaltado.

Por su parte, el delegado ha asegurado que "son unas buenas cuentas para la provincia de Jaén", a la que también "benefician" otras iniciativas no provincializadas. "Dan continuidad a todas aquellas inversiones que suponen infraestructuras, que vertebran la provincia, que se ponen al servicio del desarrollo del territorio y, por tanto, al servicio de crear proyectos de vida", ha afirmado.

En materia sanitaria, la inversión asciende a 43,1 millones. Diez millones se destinarán a la obra de infraestructura hidráulica necesaria para la futura Ciudad Sanitaria de Jaén, para la que se contempla de forma paralela el inicio del expediente para licitar la redacción del proyecto.

Para la actuación hidráulica se consignaron 5,5 millones en 2024, pero hace un año, al presentar los presupuestos de 2025, se apuntó que se estaba analizando si licitar y ejecutar esas obras de forma independiente o integrarlas dentro del proyecto global de ejecución de la Ciudad Sanitaria.

"Llevamos un año intentando decir cuál es la mejor solución y ya parece que ser que está determinada, se va a poner encima de la mesa el 5 de noviembre", ha dicho la consejera, quien ha aludido al carácter inundable de los terrenos donde se construirá, en el paraje de las Lagunillas.

De este modo, esa obra va "a determinar la estabilidad y el futuro de una infraestrucutura de más de 400 millones de euros", por lo que ha dado por bueno que se haya tenido que esperar "ese año para tener ese criterio común de todas las partes", desde técnicos de la Consejería, CHG o Urbanismo de la capital.

En el ámbito sanitario, también ha aludido a reformas en los centros de salud de La Carolina, Rus y Cazorla, por más de 435.000 euros; 25,7 millones a proyectos de eficiencia energética o 2,1 millones para programas de Atención Primaria, Salud Mental y Salud Bucodental.

EDUCACIÓN

En Educación, entre las actuaciones previstas figuran la ampliación del IES Santa Teresa (2,2 millones), 17 intervenciones de bioclimatización por 7,2 millones; seis millones para el conservatorio de música de Úbeda y 100.000 euros para la redacción del de danza, en la capital. Además, la UJA "tendrá la mayor financiación de su historia", con más de 108 millones.

En Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, el presupuesto destina 17,2 millones de euros a la construcción y equipamiento de una bioindustria para el tratamiento del orujo o 5,7 millones para crear el Centro de Referencia de Control de Calidad del Aceite de Oliva, en Geolit.

Igualmente, se invertirán 3,6 millones en la nueva EDAR de Villanueva del Arzobispo, otros 3,6 millones en la de Campillo de Arenas y Noalejo, 1,4 millones en la ampliación de la depuradora de Linares y 802.500 euros en la agrupación de vertidos y EDAR de Navas de San Juan.

En empleo y formación, se recogen cuatro millones de euros al programa Impulsa-T Jaén; 837.000 euros para la construcción del Centro de Empleo de Úbeda y 695.000 euros para la adecuación del Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

El área de Vivienda e Infraestructuras moviliza más de 18 millones en proyectos de rehabilitación y eficiencia energética. De ellos, 4,4 millones se destinan a la rehabilitación en El Valle, Las Protegidas y Plaza San Rafael, en Jaén; 12,6 millones a actuaciones de mejora energética; y 1,8 millones a la eliminación de barreras arquitectónicas.

En el plano viario, las actuaciones en carreteras superan los 17,5 millones, con mejoras que abarcan desde la A-319, en La Iruela, hasta la A-316, en Alcaudete, y proyectos como la mejora de la A-315, con 7,1 millones. Además, se va a "seguir mejorando la seguridad vial" en la A-306 y A-311, con 170.000 euros en cada una para redacción de proyectos.

Con respecto a la Autovía del Olivar, según ha apuntado Estrella, se espera "iniciar antes de acabe el año la licitación de las obras" en el tramo Martos-A-6051 y que arranquen en 2026. Por ello, se incluyen 3,8 millones como cantidad estimada que se podría certificar el año que viene de una intervención que ronda en total los 40 millones.

JUSTICIA

En Justicia, se incluye la reforma de los juzgados de Villacarrillo (2,7 millones) y 400.000 euros para la nueva sede de Linares, mientras se espera el informe del Comité Técnico de Cuentas Nacionales "para poder empezar ya" la licitación de las obras de la Ciudad de la Justicia. Un proyecto sobre el que no aparece consignación, ya que al plantearse con financiación público-privada, hasta que no se construya por una empresa la Junta no pagará un canon anual.

La inversión en Cultura y Patrimonio asciende a 3,9 millones para la museografía y equipamiento del Museo Íbero, junto con 767.000 euros para la adquisición de parcelas en el yacimiento de Cástulo (Linares) que permitan recuperar su "acceso original", entre otras cuestiones.

También se destinan más de 7,3 millones a modernizar centros de día y residencias para personas mayores, y 1,7 millones para la reforma del centro de personas con discapacidad Zaytum, en Linares.

Precisamente, en esta ciudad se destinarán casi cuatro millones para la mejora, a través del Ayuntamiento, del parque empresarial Santana, así como 5,3 millones para finalizar la conexión del ramal ferroviario de Vadollano con la línea general, una vez se tiene ya el "visto bueno" de Adif.

Asimismo, aparecen fondos para las conducciones del Víboras. "Durante 2026, esperamos licitar las obras de mejora de las conducciones entre las Fuentes de Martos, en Valdepeñas de Jaén, hasta la ETAP de Martos. 26 millones", ha comentado Estrella. A ello ha unido las conducciones del Quiebrajano, con el proyecto "redactado y en supervisión", de modo que "hasta no esté finalizado no se puede meter en carga una cantidad" de cara a su ejecución.

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente contempla 20,6 millones de euros en Jaén. De ellos, 3,8 millones, se destina a los municipios para la implantación de la normativa de residuos y la recogida separada de biorresiduos, además de 533.000 euros para mejorar la calidad del aire.

En el ámbito forestal, se invertirán más de ocho millones en actuaciones de bioeconomía y selvicultura sostenible, 1,6 millones en la prevención de daños forestales y casi medio millón en la restauración de áreas degradadas. También se prevén inversiones de 716.000 euros para la modernización de caminos forestales, 862.000 euros para vías pecuarias y 1,9 millones en selvicultura adaptativa.

Entre los proyectos más destacados, figuran la adecuación del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas del Quiebrajano (1,1 millones), 820.000 euros para el centro de cría Río Borosa y 600.000 euros para las obras de mejora del Mirador del Puerto de las Palomas, en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.