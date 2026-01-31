Junta respalda 'Andújar Flamenca', que "sigue impulsando empleo y comercio, fusionando tradición y vanguardia" - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación territorial de Empleo de Jaén, ha vuelto a respaldar 'Andújar Flamenca', que en su decimoquinta edición "volverá a fusionar tradición y vanguardia, impulsando el comercio y el empleo en la localidad".

Así lo ha resaltado en Sevilla la delegada de Empleo, Ana Mata, en el acto de presentación de 'Andújar Flamenca' en el marco de la trigesimoprimera edición de la Semana Internacional de la Moda Flamenca (Simof) 2026, que se celebra hasta el domingo en Fibes (Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla), según se recoge en una nota.

Un acto en el que han participado a su vez el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar, (entidad organizadora de 'Andújar Flamenca'), Javier Camello; el alcalde iliturgitano, Francisco Carmona; la diputada provincial de Medio Ambiente, Isabel Uceda; el gerente de Fibes, Antonio Castro; además del modisto de alta costura, Tony Benítez; el padrino de la edición de este año de 'Andújar Flamenca', Antonio Gutiérrez, y la premio 'Volante de oro', Pilar Vera.

Mata Soria ha subrayado "la relevancia" de presentar 'Andújar Flamenca' en SIMOF, puesto que es "un altavoz, un foco extraordinario para seguir impulsando y promocionando la pasarela iliturgitana", que se celebrará en solo unos días (del 6 al 8 de febrero).

A su vez, ha recalcado "la consolidación de este evento, que sigue situando a Andújar y a toda la provincia en un lugar destacado dentro del sector de moda flamenca". Curiosamente, ha reseñado que también el cartel de Simof tiene este año nombre jiennense, puesto que lo ha realizado la artista de Jaén, María Tapia.

Al mismo tiempo que ha citado la presencia de la marca tomeseña 'Mari Carmen Sáez Flamenca' que presenta su colección 'Reliquias' en Simof este domingo. La delegada ha hecho un especial reconocimiento "al excelente trabajo de la organización, de la Cámara de Comercio e Industria de Andújar, que en cada edición se sigue superando, mejorando, creciendo y adaptándose a los nuevos tiempos".

También ha destacado la relevancia de la suma de esfuerzos de las entidades colaboradoras que, como la Junta de Andalucía, "que apuesta por seguir consolidando un evento que sitúa a Andújar como un enclave crucial en la moda flamenca, con un amplio y variado programa de actividades que atraerán a un extenso y variado público".

Ana Mata ha insistido en "la relevancia de este sector, clave en la economía y la cultura de toda Andalucía". "Un mundo que no solo crea empleo, sino que también apuesta por la artesanía, fusionándola con la moda flamenca, única, que nos define y nos identifica a los andaluces y nos proyecta en todo el mundo", ha dicho.

La delegada ha recalcado a su vez que en 'Andújar Flamenca se den cita consolidados y grandes profesionales de la alta costura, y también noveles promesas, cargadas de talento y de futuro, que en este entorno tienen una gran oportunidad para mostrar su potencial y sus avances en un ámbito muy exigente".

La delegada ha resaltado que dentro de una semana, "Andújar se volverá a vestir de alegres colores, será un espectáculo de música y fiesta, de arte, raíces, creatividad y belleza". "Un espacio --ha insistido-- que volverá a ser una rampa para emprendedores locales, que mostrará el esfuerzo, la profesionalidad, la vocación y las muchas horas de trabajo de señeros talleres artesanales de moda flamenca".

Según Mata Soria, "un gremio vital como motor económico, comercial y turístico, que además impulsa la creación de empresas y que supone una sólida opción laboral de presente y futuro". También ha reseñado que 'Andújar Flamenca' es un evento crucial para seguir dando visibilidad al sector, para continuar impulsando su comercialización y consolidar Andújar en particular y Andalucía en general como referente en la moda flamenca".

Finalmente, ha destacado el papel de las personas artesanas en esta industria y ha señalado que la Junta de Andalucía respalda a este sector a través del IV Plan para el Fomento de la Artesanía, dotado de 14,4 millones de euros para la región, con ayudas para la transformación digital de las pymes comerciales y artesanas, y para reforzar el asociacionismo, además de impulsar la marca 'Artesanía Hecha en Andalucía', que certifica la autenticidad, calidad y excepcionalidad de los productos artesanales.