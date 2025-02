Salud ensalza la generosidad de los donantes de sangre en la provincia de Jaén

JAÉN 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González, ha ensalzado la "entrega y disponibilidad" de los donantes de sangre y ha enfatizado en que las personas que donan sangre "son una muestra del gran valor humano que caracteriza a nuestra provincia".

Así lo ha manifestado durante la inauguración en Alcalá la Real (Jaén) de la nueva plaza Donantes de Sangre, creada en conmemoración a los donantes de la provincia.

González ha destacado que el diseño de los mosaicos que adornan la nueva plaza ha contado con la colaboración de usuarios de Faisem, a los que también ha agradecido "enormemente" su colaboración. Por su parte, el alcalde de Alcalá la Real, Marino Aguilera, ha indicado que con este nuevo espacio cumplen con un compromiso adquirido en 2003 y que hasta ahora no se había llevado a cabo.

González ha reconocido igualmente "el enorme esfuerzo" de los profesionales que trabajan en Jaén para animar a la donación, así como a los generosos donantes de Jaén, que han hecho posible obtener 23.522 donaciones de sangre, 1.947 donaciones de plasma, 51 de plaquetas y 321 de médula ósea. Hasta la fecha se han logrado 2.535 donantes nuevos.

Las donaciones de componentes sanguíneos permiten que los hospitales públicos jiennenses puedan autoabastecerse para su actividad médica y quirúrgica, e incluso se han enviado concentrados de hematíes, de plaquetas y de plasma a otras provincias de nuestra comunidad autónoma, donde han sido necesarias.

Los requisitos para poder donar sangre son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas. La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado.

Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.