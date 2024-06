"Tendencia al alza" en la siniestralidad laboral en Jaén con un aumento del 133% en víctimas mortales de enero a abril

JAÉN, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales de Jaén ha constatado "la tendencia al alza" en la siniestralidad laboral de enero a abril de este año, con un aumento del 133% en víctimas mortales al pasar de tres a siete. También han aumentado un 17,21% los leves -- de 1.737 a 2.036--, mientras que los graves han descendido un 40 por ciento al contabilizarse 27 casos frente a los 45 del mismo periodo del año anterior.

La provincia de Jaén ha registrado un total de 2.070 accidentes con baja laboral de enero a abril de 2024, que suponen una subida porcentual del 15,97% con respecto al mismo periodo de 2023. Esto equivale a 285 siniestros más en números absolutos.

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata, que ha presidido la Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales, ante "tendencia al alza" ha defendido la urgencia de "intensificar aún más, a redoblar esfuerzos desde la unión y coordinación de todas las partes implicadas, en todos los sectores productivos".

Mata ha incidido en que, desde la comisión, el objetivo es reducir los siniestros, "continuar trabajando al unísono y de forma continuada y constante por informar, formar y sensibilizar a toda la sociedad" porque hay que "garantizar la salud y la seguridad de cada persona en su trabajo, proteger lo más preciado que tenemos: nuestra vida".

Respecto a los accidentes en jornada de trabajo han sumado un total de 1.895 (+16,47%). Del total, cinco de ellos han resultado con víctimas mortales (en 2023 fueron tres fallecidos), 26 casos han sido de carácter grave (15 menos que en 2023) y 1.864 leves (+17,75%, que en números absolutos suponen 281 accidentes más).

En cuanto a los siniestros in itinere, han sumado 175 (+10,76%, es decir 17 más que en el primer cuatrimestre de 2023); se han registrado 172 leves (+11,69%, que suponen 18 más); mientras que se ha registrado uno grave (tres menos que el año anterior), y en desplazamientos ha habido dos víctimas mortales (en 2023 no hubo ninguna).

En cuanto a los sectores de actividad, el mayor aumento durante la jornada laboral se ha registrado en industria, donde se han contabilizado 400 accidentes, 80 más que en 2023, lo que se traduce en una subida del 25%. En servicios se han producido 890 siniestros, 162 más que el año anterior (+22,25%); 338 en agricultura (+6,96%, 22 más) y en construcción han sumado 26, que suponen cuatro más que en 2023 (+1,52%).

Respecto a los accidentes in itinere, no varían en industria, con 24 siniestros ambos años; ocho casos han ocurrido en el sector primario (cuatro más que en 2023), diez en construcción (dos más en números absolutos), y 133 en servicios (once más).

También ha aumentado en la provincia el índice de incidencia --mide los accidentes de trabajo en relación a la población trabajadora--, que ha subido en leves y mortales y ha bajado en graves.

Así, de enero a abril de 2024, con respecto al mismo periodo de 2023), el índice de incidencia ha subido un 14,25% en la provincia de Jaén. En el primer cuatrimestre ha aumentado en Jaén un 1,94% la población afiliada a la Seguridad Social, que suman 3.754 trabajadores más, mientras que el número de accidentes en jornada de trabajo ha experimentado un incremento más pronunciado (+16,47%), que se traduce en un alza del Índice de Incidencia del 14,25%.

La Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales está conformada por todas las partes implicadas en prevención: empresas, sindicatos y administraciones, y su cometido es coordinar esfuerzos en materia de prevención, seguridad y salud, con el fin de mejorar entre todos las condiciones laborales en el ámbito provincial.