Últimos días para acceder a los cursos de Formación para el Empleo en tecnologías 5G de Jaén y Linares

JAÉN 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha informado de que aún se puede solicitar participar en uno de los dos cursos del programa de Formación para el Empleo en Tecnologías 5G que se desarrollarán en febrero en Linares y Jaén.

Así, quedan los últimos días para inscribirse en estas actividades, que promueve la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento e Innovación, trámite que se puede realizar en la web del programa www.formacionen5g.

Esta acción formativa está dirigida con carácter prioritario a personas desempleadas. La titulación mínima de acceso es Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio y no requiere de conocimientos previos en informática.

Con una duración total de 150 horas --30 presenciales y 120 'on line'--, el curso de IoT, IA y Smart Cities (Linares) combinará contenidos teóricos y actividades prácticas orientadas al diseño y desarrollo de soluciones basadas en Internet de las cosas (IoT) e inteligencia artificial (IA), con aplicación en entornos urbanos inteligentes y conectividad 5G.

En el caso del programa de Realidad Virtual y Aumentada (Jaén), está orientado al diseño y desarrollo de experiencias inmersivas, desde la conceptualización y el prototipado hasta la creación, con aplicaciones en formación, industria, mantenimiento asistido y turismo, aprovechando el potencial de la conectividad 5G para habilitar experiencias más fluidas, colaborativas y en tiempo real.

Las sesiones presenciales en Jaén se impartirán en el centro Fanogar y en Linares, en SAFA. Estas clases se desarrollarán en horario de tarde y con tres turnos habilitados para favorecer la conciliación.

Esta acción se enmarca en el Programa de Formación para el Empleo en Tecnologías 5G de la Junta de Andalucía, desarrollada en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento e Innovación, con el objetivo de reforzar las competencias digitales y mejorar la empleabilidad en sectores estratégicos.

Con él, se están desarrollando formaciones por diferentes ciudades andaluzas en tres modalidades compatibles entre inteligencia artificial y Big Data, IoT y Smart Cities y Realidad Virtual y Aumentada.