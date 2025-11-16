Andalucía alcanza las 1.400 incidencias tras el paso de la borrasca 'Claudia', sin heridos ni fallecidos

MÁLAGA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este domingo que el número de incidencias registradas en Andalucía durante el paso de la borrasca 'Claudia' asciende a un total de 1.400 emergencias coordinadas en las salas del 112 en toda la comunidad autónoma. Una situación por la que Sanz ha valorado que no haya constancia de heridos ni fallecidos y ha hecho un llamamiento a la prudencia a toda la ciudadanía.

En declaraciones a los medios, el consejero ha hecho un balance acerca de las incidencias producidas en la últimas horas en Andalucía por la presencia de fuertes precipitaciones que azotaron en varios puntos de la comunidad durante la jornada del pasado sábado, motivo por el que Sanz tuvo que activar a las 17,00 horas en la provincia de Huelva y en toda Andalucía la situación operativa a nivel 1 del Plan de Emergencias por Riesgo de Inundaciones. Sin embargo, tras el paso de estas fuertes lluvias, Sanz ha ordenado en la mañana de este domingo, sobre las 11,00 horas, desescalar la situación operativa 1 a fase de preemergencia ante el riesgo de inundaciones.

"Hemos tenido situaciones complejas, anhelaciones de diferente tipo, en carreteras, en el diario, desprendimientos, además de que en la tarde del sábado se produjeron algunos rescates complejos, tanto en la provincia de Sevilla, Córdoba y Huelva que se saldaron sin daños personales ni heridos y también sin ningún fallecido. A esta hora ya no hay aviso meteorológico vigente adverso en ninguna provincia andaluza", ha precisado el titular de Sanidad.

En este contexto, Sanz ha indicado que desde las 06,00 horas de la mañana ya no están entrando avisos a la sala del 112, pero que durante el paso de 'Claudia' ha motivado un total de 1.400 emergencias coordinadas en las salas. En concreto, esta lista de incidencias la encabeza la provincia de Huelva 392 incidencias atendidas, seguida de Sevilla con 380; Córdoba con 268, siendo estas las tres provincias más afectadas. Asimismo, Cádiz ha registrado 181 indicencias y Málaga un total de 82; Jaén con 66 y Granada con 31.

"Esta borrasca se cierra, por tanto, sin una sola vida perdida, sin heridos de consideración, ni heridos, lo que como todo el mundo puede comprender, pues para nosotros es un motivo de enorme importancia y también satisfacción. Todo ello a pesar de que han sido muchos los municipios afectados", ha afirmado Sanz.

En cuanto a los avisos más destacados, el consejero ha detallado que durante la tarde noche del sábado, se rescató a una familia que estaba refugiada en el capó de su vehículo, que se había caído al arroyo del Saltillo, junto al camino de la cerca en Almonte (Huelva), con una mujer y un menor con peligro de ser arrastrado por la corriente y que "afortunadamente" fueron rescatados sin incidencia.

Sobre esa misma hora, a las 21,10 horas, también se rescató a una familia agarrada a su vehículo arrastrado por el agua del arroyo del Asno, en la carretera de Montoro a Pedro Abad. Guardia Civil informó de su rescate y traslado al centro de salud para su atención. En la provincia onubense hasta 61 municipios reportaron incidentes al 1-1- 2, cabe destacar la anegación de la entrada de la estación de autobuses, aunque la terminal pudo seguir manteniendo su actividad al poco tiempo. En Nerva se ha desplegado un operativo de Infoca para el acondiciona- miento del viario con dos grupos de bomberos forestales y dos autobombas.

En Córdoba han sido 36 las localidades afectadas especialmente en la red secundaria de carreteras por acumulación de balsas de agua, piedra y barro; mientras que en la provincia sevillana han sido 67 poblaciones con caí- da de ramas, árboles y objetos en calles y carreteras, accidentes de tráfico, caída de elementos de fachadas de edificios, presencia de obstáculos en la vía arrastrados por el viento, viviendas y calles anegadas y balsas de agua en la calzada. Antonio Sanz ha pedido que, aunque haya acabado el temporal, si se va a viajar la población se informe antes del estado de las carreteras que durante las próximas horas se estarán acondicionando para volver a la normalidad lo antes posible.

"Todavía hay que tener prudencia en lo que se refiere a las vías de comunicación y, por supuesto, si hay una zona anegada, nunca, bajo ningún concepto cruzarla. No lo olvidemos: prudencia, prudencia y más prudencia; porque, aunque pueda lucir el sol, todavía las vías pueden darnos sustos. Sigamos siendo ejemplares en el cumplimiento de los con- sejos del 112 porque pueden salvarnos la vida", ha incidido.

AFECCIÓN A VÍAS DE COMUNICACIÓN

Bajo este contexto, el titular de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha remarcado que un total de siete carreteras andaluzas presentan, a esta hora, incidencias relacionadas con los efectos del temporal. En la provincia de Córdoba permanecen cortadas la CO-3310 en Almodóvar del Río, entre los puntos kilométricos 5,0 y 6.0, así como el puente de la CO-4207 en La Zarza, entre los kilómetros 4,5 y 6,0.

En la provincia de Sevilla continúan intransitables la SE-3102 en la capital, en el kilómetro 2.0; la SE-4108 en El Palomar, en el kilómetro 16,5; y la SE-7103 en Las Carreteras, en el kilómetro 13.0. A estas incidencias se suma el corte de la A-476 entre El Castillo de las Guardas y Minas del Cas- tillo, entre los kilómetros 1,92 y 6,87. En Huelva está cortada la A-476 en Nerva entre los kilómetros 24,200 y 25,400. Avisos meteorológicos adversos

Por otro lado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no mantiene activado a esta hora ningún aviso por Fenómenos Meteorológicos Adversos (FMA) en la comunidad autónoma andaluza, aunque es posible que se sigan registrando algu- nas precipitaciones, pero según el organismo estatal sin que se superen los umbrales para activar niveles de aviso.

Para este lunes, 17 de noviembre, desde las 00,00 horas hasta las 21,00 horas, está previsto el aviso amarillo por lluvias en el litoral gaditano.