Andalucía celebra este martes el Día de la Lectura con actividades literarias y homenajes a la Generación del 27

Archivo - Una persona leyendo un libro. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte celebra este martes, 16 de diciembre, el Día de la Lectura en Andalucía con propuestas variadas para dejarse llevar por los libros y que incluyen encuentros con autores, lecturas, teatro, rutas literarias y cuentacuentos en la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía y la sede del Centro Andaluz de las Letras (CAL) en Málaga. El acto central de la efeméride contará con la última ganadora del Premio Nacional de Ensayo, la cordobesa Remedios Zafra, quien pronunciará un manifiesto sobre el poder transformador de la lectura en la Biblioteca Pública Infanta Elena de Sevilla. Y como colofón se realizará la jornada divulgativa 'Leyendo el 27', con el que continuará la programación conmemorativa de centenario de la Generación del 27.

Según ha detallado la Consejería del ramo en una nota, la designación de este martes como festividad andaluza de la lectura pretende recordar el histórico encuentro que tuvo lugar ese mismo día de 1927 entre Federico García Lorca, Rafael Alberti, José Bergamín, Juan Chabás, Gerardo Diego, Dámaso Alonso y Jorge Guillén organizado por el Ateneo de Sevilla, con motivo de la clausura del homenaje Luis de Góngora, que marcó el nacimiento de la llamada Generación del 27. Además, un 16 de diciembre de 1902 nacía uno de los poetas más destacados de la Edad de Plata, el ya mencionado Rafael Alberti.

Esta iniciativa se suma al programa que desarrolla la Consejería de Cultura y Deporte en favor del fomento de la lectura, lo que engloba desde la labor que realiza la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía a las ayudas a la edición, pasando por, entre otras actuaciones, favorecer la presencia de editoriales andaluzas en ferias y mercados internacionales, como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), la colaboración en las diferentes ferias del libro andaluzas y la actividad que realiza el CAL.

Esta estrategia ha tenido resultados tangibles, como ha destacado la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, pues "el índice de lectura en la comunidad autónoma ha crecido 5,6 puntos desde 2019, unos datos esperanzadores que muestran una buena evolución, pero hay que seguir trabajando en el fomento de la lectura de la mano del sector del libro". En ese sentido, ha hecho hincapié en la labor que realizan "las bibliotecas públicas gestionadas por la Junta, que juegan un papel excepcional pues allí se acude a leer y estudiar, a retirar libros en préstamos o a disfrutar de las actividades de promoción de la lectura".

El acto central del Día de la Lectura en Andalucía tendrá lugar el 16 de diciembre en la Biblioteca Infanta Elena de Sevilla, donde el CAL ha organizado un encuentro con Remedios Zafra (Zuheros, 1973), bajo el título 'La lectura y la época, la lectura a pesar de la época", en el que la autora reflexionará sobre el poder de los libros en la cultura contemporánea. Allí dará también lectura al manifiesto '(Lo que puede) La lectura', en la que resalta el papel de los libros como elemento transformador del individuo y que ayudan a entender la compleja sociedad actual. "Si las personas leyéramos más y algo más despacio, quizás nos comprenderíamos mejor", señala en el texto.

Remedios Zafra es investigadora y docente en el Instituto de Filosofía del CSIC, especialista en cultura contemporánea y comisaria de varios proyectos sobre arte, género y tecnología en internet. Su obra, con títulos como 'El entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en la era digital' o 'El bucle invisible', ha sido reconocida con diversos premios, como, entre otros, el Anagrama, el Jovellanos y, recientemente, el Premio Nacional de Ensayo por 'El informe. Trabajo intelectual y tristeza burocrática' (2025).

CON DAVID TRUEBA EN MÁLAGA

Además, el CAL ha organizado en su centro de Málaga dos actividades más. Para empezar, este martes, 'Un día con Jane Austen', una sesión en la que, a través de ponencias, conversaciones y lecturas, coordinadas por la catedrática de la Universidad de Málaga Rosario Arias, se recordará la universal escritora británica y la influencia de sus obras en la literatura contemporánea. La iniciativa se realiza en colaboración con la Universidad de Málaga y el grupo de investigación HUM-858 del Instituto Universitario de Investigación de Género e Igualdad.

Al día siguiente y también en la sede malagueña, el CAL organiza un encuentro con el escritor y cineasta David Trueba, quien mantendrá una conversación con la periodista Isabel Guerrero en torno a su relación con los libros y la lectura, aquellos títulos que le han marcado o si leer hace mejor al ser humano. Todo ello a partir de la publicación de 'Mi 69', un texto autobiográfico en el que el autor rememora el año de su nacimiento. Ese año, David Trueba ha recibido el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Nápoles L'Orientale.

A esta programación se suma la preparada por las bibliotecas gestionadas por la Consejería de Cultura y Deporte, con actividades este martes. Ese día la Biblioteca Provincial de Almería propone a sus usuarios una 'Quedada lectora' para que acudan a la Villaespesa con el libro que estén leyendo y compartir lecturas.

La celebración en la Biblioteca Provincial de Cádiz será, en cambio, en 'En clave de blues', una actividad en la que la narradora Sandra Cerezo estará acompañada del saxo y teclados de Fran Mangas, y la guitarra de Philip Pearson, en un espectáculo que combina poemas, canciones y melodías.

La Biblioteca Grupo Cántico de Córdoba propone, en cambio, teatro para celebrar el Día de la Lectura. Será de la mano del grupo La Barraca XXI, con un montaje basado en el viaje que realizaron en 1927 un joven grupo de poetas a Sevilla para celebrar el tricentenario de la muerte de Góngora.

Una ruta literaria es la actividad que ha preparado la Biblioteca Provincial de Granada, centrada en Ángel Ganivet, uno de los escritores granadinos más destacados de la segunda mitad del siglo XIX. La Biblioteca de Huelva propone, en cambio, un recital poético a cargo de las integrantes de la Asociación Cultural de Mujeres Tertulia Literaria 'Nuevo Horizonte'; mientras que la Biblioteca Provincial de Jaén acoge una sesión de narración oral de la mano de Blas Rueda.

CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DEL 27

Como colofón, este jueves, la Biblioteca Infanta Elena de Sevilla acoge la jornada divulgativa 'Leyendo el 27', que se celebra el mismo día en que concluyó el viaje de aquellos poetas a Sevilla hace ahora un siglo para conmemorar a Góngora y con el que la Consejería de Cultura y Deporte continuará la programación que conmemora a la gran generación poética de la Edad de Plata.

El acto contará con la ponencia 'Andalucía y la Generación del 27', a cargo del profesor, especialista en este periodo literario y poeta Juan Lamillar, en la que abordará la relevancia de los autores andaluces que formaron parte de ese grupo, así como otros episodios de la Edad de Plata. Tras su intervención se procederá a una lectura colectiva realizada por 27 miembros de los clubes de lectura de Sevilla, que leerán 27 poemas de la Generación del 27.