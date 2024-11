Ascienden a casi 1.000 las incidencias por lluvias en Andalucía con 4.210 desalojados en prevención en Málaga

MÁLAGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sistema de Emergencias 112 Andalucía ha atendido casi 1.000 incidencias por las lluvias en el conjunto de Andalucía, la mayoría de ellas, 760, en la provincia de Málaga, según ha informado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, que ha precisado, por otro lado, que los desalojados en prevención ascienden a 4.210 en la provincia malagueña.

En rueda de prensa, Sanz ha agradecido "la concienciación y la respuesta ciudadana", que "ha llevado a que, ante una situación de enorme complejidad durante todo el día de hoy, gracias a que no hubiera población, gracias a que muchas calles estaban prácticamente solitarias, las consecuencias no han ido más allá en estos momentos".

El consejero ha señalado que el número de incidencias registradas en Málaga "demuestra claramente dónde está focalizado en este momento la situación principal", como ya se advirtió este pasado martes.

No obstante, ha advertido de que "hemos tenido incidencias no a cada no minuto, sino a cada segundo" y ha agradecido, entre otros, a la ciudadanía, a los ayuntamientos. "Todo se ha hecho en colaboración con los ayuntamientos" y la coordinación con los mismos "está siendo fundamental a todos los efectos".

En cuanto al balance a esta hora, ha asegurado, que "no ha habido ninguna incidencia de consecuencia grave, ni para el riesgo de las personas, ni para la vida de las personas, ni para la salud de las personas".

Tras volver a pedir precaución, Sanz ha dicho que se siguen tomando decisiones "importantes" en estos momentos para "afrontar todavía la situación de extremo riesgo que vivimos en el conjunto de poblaciones de las provincias de Málaga, de Granada, y ahora se amplía a Cádiz, Huelva y Sevilla a partir de mañana".

Al respecto, ha incidido en que entre esas decisiones están las suspensiones de las clases, manteniendo lo de este pasado martes y ampliando decisión a municipios afectados por alerta naranja.

DESALOJOS

En cuanto a desalojos e incidencias, Sanz ha informado de que entre los desalojos preventivos de este pasado martes y los de este miércoles, ascienden a 4.210 las personas desalojadas en diferentes circunstancias en la provincia de Málaga.

De hecho, Sanz se ha dirigido a los 3.000 desalojados de este pasado martes en la zona de la ribera del Guadalhorce y ha incidido en que la decisión es que se mantegan esos desalojos. Para ello, se ha dispuesto, en coordinación con ayuntamientos, cinco albergues.

Además, este miércoles han sido desalojados en prevención 180 personas en la zona de Campanillas más ligada al río del mismo nombre, en Málaga capital; otros 80 en Benalmádena y, de última hora "la situación de Torre del Mar --núcleo de la localidad malagueña de Vélez-Málaga--, que ha tenido que afrontar un desalojo de 950 personas".

Del total de desalojados en ese núcleo poblacional de Vélez-Málaga, unas 750 personas están siendo realojadas en este momento en un albergue, que se ubica en el polideportivo de Torre del Mar, que va a ser gestionado por Cruz Roja.

En el resto de albergues ubicados en varios municipios, Sanz ha informado de 72 personas acogidas. Los otros desalojados, la mayoría, se ha ido a segundas viviendas, a viviendas de amigos o de familiares.

Por otro lado, ha recordado que también, aunque por otras circunstancias, ha sido desalojada la Estación María Zambrano de Málaga.

Otra de las incidencias registradas este miércoles ha ocurrido en el municipio de Benamargosa, con el desbordamiento del río. En este sentido, ha dicho que la situación es "compleja". Al respecto, ha informado del rescate de personas, agradeciendo a la Guardia Civil y a los Bomberos del CPB.

Por otro lado, ha dicho que, "como todo importa", también durante esta jornada se han rescatado 39 perros y 41 caballos del Club Hípico Málaga, que estaban en peligro por el desbordamiento de un arroyo debido a las lluvias registradas. "Lo hemos podido afrontar y con decisión y resultado feliz", ha destacado.

Entre otras incidencias, en estos momentos, ha aludido a que en A-92 se está viviendo "un episodio complejo en la zona de Santa Fe", en Granada. Los operativos están operando en el lugar, pero ha vuelto a insistir en que los desplazamientos solo sean los que no se pueden suspender, reiterando las recomendaciones.

"Son situaciones de extrema alerta las que en estos momentos tenemos y las que estamos viviendo y por lo tanto apelo a esa responsabilidad", agradeciendo a la ciudadanía y la colaboración de todas las administraciones. "Queda mucho, esto no ha acabado", ha sostenido.