La Biblioteca Pública Provincial de Málaga suma más de 70.850 usuarios en los cinco primeros meses de 2026

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MÁLAGA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Pública Provincial de Málaga ha sumado durante los cinco primeros meses del año, entre enero y mayo, un total de 70.875 usuarios, lo que supone un descenso con respecto a el año anterior.

En concreto, por meses, en enero el espacio ha registrado un total de 13.715 usuarios, frente a los 14.557 usuarios de 2025, lo que supone 842 personas menos.

Por otro lado, en febrero, el número de visitantes a la Biblioteca Pública Provincial fue de 13.866 frente a los 14.789 del año anterior, por lo que son 923 menos.

Ya en marzo de este presente año, el número de usuarios registrados ha sido de 14.027, frente a los 15.241 del mismo periodo del año anterior, por lo que son 1.214 menos.

Asimismo, en abril el número de usuarios ascendió 14.182 usuarios el pasado año, mientras que el presente ha descendido en 630 usuarios hasta los 13.552.

En mayo, por su parte, se han contabilizado un total de 15.715 usuarios, frente a los 17.218 del pasado año, lo que supone unos 1.500 usuarios menos.

En relación con el tipo de préstamos, sumaron durante todo el citado periodo un total de 18.998. Así, los libros fueron 17.766; los documentos audiovisuales, 1.015; los sonoros, 117; y los documentos electrónicos, 12.

Por otro lado, las actividades culturales presenciales organizadas en enero y mayo fueron un total de 276, que sumaron 5.769 asistentes, según los datos consultados por Europa Press.

La colección de la Biblioteca Provincial es de aproximadamente 400.000 documentos. Así, 227.503 son ejemplares que forman parte de las colecciones de 2.303 títulos diferentes de periódicos y revistas; 149.604 libros y 11.800 unidades de carteles y postales.

Además, hay más de 7.500 películas y documentales; más de 5.100 unidades de documentos sonoros; más de 3.380 documentos electrónicos; más de 530 partituras de música; y unos 266 mapas.