Blanco invita a sumarse al Día del Comercio de Andalucía con acto central en Málaga el 5 de febrero

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, junto a la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga y concejala de Comercio, Elisa Pérez de Siles, informa del Día del Comercio de Andalucía. - JUNTA ANDALUCÍA

MÁLAGA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha avanzado que el acto central para conmemorar el Día del Comercio de Andalucía, el próximo 5 de febrero, se celebrará en la capital malagueña con la visita a varios establecimientos del centro histórico, para terminar en la Plaza Félix Sáenz; y ha animado a participar en este evento a comerciantes, asociaciones del sector, representantes institucionales y a toda la ciudadanía.

En el transcurso este sábado de una visita a la Librería Luces, acompañada de la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga y concejala de Comercio, Elisa Pérez de Siles, Blanco ha asegurado que esa jornada "servirá para reconocer el trabajo de quienes están al frente de nuestros negocios, su compromiso y recordar la importancia de comprar en el comercio local".

Como ha señalado, en Andalucía el comercio es un sector "estratégico que, tanto por sus vinculaciones económicas, como sociales y medioambientales, apuesta por la sostenibilidad, la innovación y la transformación digital como pilares de nuestra comunidad".

En concreto, el sector comercial emplea a más de medio millón de personas en toda la comunidad autónoma, lo que representa más del 20% de todo el tejido productivo; y agrupa a más de 133.000 empresas y cerca de 166.000 establecimientos, generando un volumen de negocio superior a los 130.000 millones de euros.

"En Andalucía hemos querido reconocer la relevancia del sector con una fecha propia: el Día del Comercio, que celebramos cada 5 de febrero", ha explicado la consejera antes de precisar que, además del acto en Málaga, las delegaciones territoriales de la consejería también desarrollarán iniciativas y actividades en las demás provincias andaluzas a lo largo de la semana, "porque el comercio es un motor que vertebra nuestro territorio y merece ser reconocido en toda Andalucía".

Así, ha explicado que en Almería, la delegación territorial se reunirá con asociaciones de comerciantes de la provincia para tratar el desarrollo de las políticas del Gobierno andaluz en apoyo al comercio y la situación actual del sector, además de intercambiar información y propuestas; mientras en Cádiz está prevista la visita al mercado de abastos de la localidad de Chipiona.

En Córdoba centrarán la atención en unas jornadas que se celebran en el municipio de Montilla, un espacio de intercambio, diálogo y trabajo conjunto para abordar los retos a los que se enfrenta el comercio, y en Granada, el delegado territorial se desplazará al municipio de Peligros, cuyo Ayuntamiento ha acometido un proyecto de mejora del entorno comercial urbano con una ayuda de Empleo, y visitará varios establecimientos.

Por su parte, en Huelva, a lo largo de la semana se realizarán visitas a pymes de la provincia que han resultado beneficiarias de las ayudas destinadas a mejorar la competitividad y la digitalización que concede la Consejería de Empleo; en Jaén, la previsión es visitar dos mercados de abastos de la capital, San Francisco y de Peñamefécit, entre otros comercios, y en Sevilla, la atención del Día del Comercio se centrará en mercados ambulantes de la provincia.

Con todo, Blanco ha reseñado que el Gobierno andaluz "seguirá trabajando para apoyar a este sector con medidas de modernización, digitalización y relevo generacional, pero también con algo fundamental: escuchando a los comerciantes, conociendo su realidad y acompañándolos en sus retos".

Sobre la Librería Luces de Málaga, ha destacado que es un comercio cercano, con historia y con alma, afincado en el centro, "que representa exactamente la esencia de nuestro comercio: proximidad, confianza y cohesión para nuestras ciudades". Además, ha hecho hincapié en el esfuerzo que han demostrado para sacar adelante el negocio, adaptándose a los cambios en los hábitos de los lectores, a las nuevas tecnologías y sacando partido a la Inteligencia Artificial.