La Exposición de Arte Cofrade de Bobadilla Estación (Málaga) supera los 150 expositores en su novena edición

La Junta se suma a la promoción del evento, que cuenta con el respaldo de la Diputación de Málaga y del Ayuntamiento de Antequera



La Exposición de Arte Cofrade de Bobadilla Estación (Málaga) celebra este año su novena edición con un nuevo récord, superando los 150 expositores, 30 más que en la pasada edición, según ha destacado este martes la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Málaga, Gemma del Corral.

La delegada ha presentado los detalles de la nueva edición, que se celebrará del 4 al 6 de octubre, junto a la presidenta de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Bobadilla Estación, Diana Ramos Jaquet, la primera teniente Hermana Mayor de la Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores de Bobadilla Estación, Barbara Muñoz, y el secretario de la Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores y comisario de la muestra, Francisco González

Gemma del Corral ha alabado los trabajos que lleva a cabo esta Hermandad, que permiten poner en valor y difundir el patrimonio cofrade de Málaga y de toda Andalucía, y ha destacado que se trata de una Feria de primer nivel, donde cofradías, asociaciones, ayuntamientos, artistas y profesionales exponen sus obras de arte, trabajos y servicios.

En este sentido, ha reiterado el apoyo de la Junta de Andalucía a las Cofradías y a las actividades relacionadas con la conservación y la promoción del arte sacro, señalando que esta Feria contribuye a difundir las tradiciones y la cultura más allá de lo que son los días propios de la Semana Santa, permitiendo un importante intercambio de experiencias entre artistas y cofrades de las diferentes provincias andaluzas.

Por todo ello, y según ha explicado la delegada, la Junta de Andalucía se ha sumado este año a la promoción del evento, que cuenta también con el respaldo de la Diputación provincial de Málaga y del Ayuntamiento de Antequera. La edición del año pasado contó con más de 13.000 visitantes.

Esta feria de arte cofrade nació en 2015 de la mano de la Hermandad de la Virgen de los Dolores y desde entonces no ha dejado de crecer en participantes, actividades y visitantes hasta convertirse en un referente autonómico por el variado patrimonio que reúne, con piezas representativas de cada una de las hermandades, asociaciones religiosas e instituciones andaluzas participantes.

TRABAJOS ARTESANALES COFRADES

Los expositores son cofradías, asociaciones, e instituciones públicas que promocionan las fiestas religiosas de sus municipios, así como artistas y talleres artesanales del gremio cofrade como imagineros, tallistas, bordadores, cereros y orfebres, que expondrán sus diseños, bocetos y enseres y que también realizarán en directo algunos trabajos artesanales para mostrar a los asistentes sus técnicas y herramientas.

La presidenta de la ELA de Bobadilla Estación, Diana Ramos, ha destacado que esta Expo de Arte Cofrade "se ha convertido ya en uno de los eventos más especiales del calendario cofrade, en el que se apuesta por preservar y difundir nuestro patrimonio y que al mismo tiempo adquiere un gran valor turístico para nosotros porque atrae visitantes de toda Andalucía".

Por su parte, el comisario de la muestra, Francisco González, ha destacado el éxito de la convocatoria de este año, con más de 150 expositores, incluyendo por primera vez una referencia internacional, con un profesional de arte sacro de Guatemala. Sumando las bandas musicales e instituciones, este año se alcanzan los 220 participantes, lo que supone un 25% más que en 2023, y se realizarán 48 actividades.

Además de las demostraciones en directo de los artesanos, habrá mesas redondas de la Asociación Mujer Cofrade Siglo XXI y de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, la representación del Paso Viviente de Cajiz, pasacalles con las bandas de música, saetas, flamenco, cantos de Aurora y ensayos por los Incensarios de Loja.

En cuanto al certamen musical, serán para esta edición 19 las corporaciones musicales que participarán. Destaca la incorporación de la Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Redención de Sevilla, y participan también la Banda de Cornetas y Tambores del Paso y Esperanza de Málaga, la Banda de Música de Zamarrilla, la Agrupación Musical Vera Cruz de Campillos, la bandas de música de La Roda de Andalucía, Villanueva del Trabuco y Huécija-Alicún (Almería) y las agrupaciones musicales de Consolación de Villanueva de Algaidas, Resurrección de Sierra de Yeguas y San Elías y San Juan de Alcaudete (Jaén).

Por otro lado, al igual que el año pasado, participarán la Agrupación Musical de la Pasión de Linares (Jaén), la A.M. San Juan de Águilas (Murcia), la A.M Bentomiz de Arenas, la A.M. Virgen de Gracia de Archidona, la Agrupación Los Moraos de Alhaurín de la Torre, las bandas CC.TT. de Lágrimas y B.M. Amantes de la Música de Campillos, la B.M de Mijas y el Grupo de Cámara de Ntra. Sra. del Carmen de Pedregalejo.