Moreno destaca la figura de Javier Imbroda en presentación del documental sobre su vida: "Era capaz de soñar en grande"

MÁLAGA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha participado este jueves en la presentación del documental 'Javier Imbroda, el legado del maestro', en el marco del Festival de Cine de Málaga, y ha destacado la figura del que fue entrenador de baloncesto y consejero andaluz, fallecido en abril de 2022; su capacidad de transformación y de gestión. "Era capaz de soñar en grande", ha dicho.

Este documental presenta al Imbroda entrenador y maestro; la historia de un hombre que hizo posible llevar a su equipo de colegio a la élite nacional, la creación del Unicaja, la venganza lituana o la génesis de 'la familia', la mejor selección española de la historia. La cinta cuestiona la concepción del éxito superficial y fugaz frente al triunfo humano y profundo que representó en todas sus facetas de Javier Imbroda.

"Llegué tarde a la vida de Javier o Javier llegó tarde a mi vida, desgraciadamente para mí", ha dicho Moreno en su intervención, en la que ha tenido palabras afectuosas para la mujer y los hijos de Imbroda, recordando la frase "aléjate de los tristes", y asegurando que era "vitalista"; "siempre animando y motivándonos a todos".

"Optimista, ilusionante, era una persona transformadora y yo lo echo muchísimo de menos en el ámbito de la gestión, en el ámbito de mi equipo, pero, sobre todo, lo echo muchísimo de menos en el ámbito personal. Él me ayudó en muchos momentos muy difíciles y me enseñó a ver probablemente la vida de otra manera. Y es verdad que desde hace tiempo me alejo de los tristes", ha dicho.

Moreno ha destacado "la enorme capacidad que tenía de transformar a las personas", relatando que lo conoció en la legislatura de 2019, "primer gobierno de centro-derecha de la historia de Andalucía", con un pacto "complicadísimo" entre dos fuerzas políticas y una tercera extraparlamentaria, donde "a veces había tensiones internas".

En ese contexto, Imbroda, ha asegurado el presidente andaluz, "tenía la enorme habilidad, la enorme capacidad, no solamente de gestionar bien, que lo hizo, sino además de poner paz, serenidad y marcar los objetivos, objetivos grandes, que eran claves para Andalucía".

"Hasta tal punto que Javier Imbroda se convirtió en una persona indispensable de nuestro equipo. Era esa persona que cuando teníamos un momento de tensión nos señalaba el camino. Era el que era capaz de sosegar al que estaba más nervioso. Era capaz de ilusionarnos a todos", ha manifestado Moreno, apuntando que antes de las elecciones le había dicho que si repetía como presidente de la Junta de Andalucía "él iba a seguir de consejero conmigo".

Ha asegurado que para él "se convirtió en una pieza indiscutible en el ámbito de la gestión y hizo cosas maravillosas", destacando su apuesta por la educación especial, ya que "se dio cuenta que Andalucía necesitaba y muchos niños necesitaban educación especial y hoy hay más de 500 millones puestos para ello, récord en Andalucía, y fue él".

También ha recordado que apostó por la Formación Profesional "de manera decidida y determinante", además de "poner la primera piedra y acordó con los sindicatos equiparar a nuestros profesores y maestros con la media de España, que estaba muy por debajo".

Asimismo, ha subrayado que "hizo una revolución, con su viceconsejera y todo su equipo, un gran equipo, en el mundo del deporte y en el mundo de la educación". "Gran gestor y gran persona", ha manifestado Moreno, quien ha asegurado que el martes es el día del Consejo de Gobierno en Andalucía "y no hay martes, y mira que ya han pasado casi dos años, que no me acuerde de él, de esa simpatía natural que tiene, esa positividad que transmitía y esa alegría".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado que "Javier es una persona inolvidable", destacando los éxitos que cosechó en el deporte y también "cómo creía en la educación en valores" y su capacidad "de transmitir, de apasionarse y apasionar a la gente". Ha señalado que vino de Melilla a Málaga "y triunfó". "Lo admiraremos y lo querremos siempre", ha finalizado.

El director general de RTVA, Juande Mellado, ha asegurado que a partir de este jueves el documental estará disponible en la plataforma Canal Sur Más "para que lo puedan disfrutar en todo el mundo" y que el próximo 2 de abril se estrenará en Canal Sur en horario de prime time.

Ha asegurado que "como empresa pública tenemos el deber de preservar para las futuras generaciones el legado del maestro, de Javier Imbroda, porque a lo largo de toda su vida, todos sus valores lo ha aplicado, tanto en la educación, en la política y en la formación".

"Y eso valores los tenemos que preservar para que esas futuras generaciones puedan disfrutar del modo de vida, de lo que hemos aprendido todos los que hemos conocido a Javier", ha dicho Mellado, quien ha apuntado que este documental, "esta joya audiovisual, refleja ese modo de vida que Javier nos ha enseñado a los que hemos tenido la suerte de compartir un simple café con él".

Por su parte, el director general del grupo ADN y productor ejecutivo del documental, Gustavo Fuentes, ha dicho que "si en vez de Javier Imbroda se llamara John Smith había dos documentales", por lo que ha dado las gracias a todas las instituciones "que han hecho posible que podamos hacer este documental", entre ellas Canal Sur.

Ha explicado que "cuenta la historia de un maestro, de su legado, de alguien que transformó todo lo que tocó, alguien que ha cambiado durante su vida a mucha gente". "Javier demostró que pensando en grande, vengas de donde vengas, puedes lograr cosas maravillosas", ha asegurado.