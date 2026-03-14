Aerospace & Defense Meetings-ADM Sevilla 2026 cuenta con 186 empresas inscritas de 16 países a casi dos meses de iniciar

La entrada del Aerospace & Defense Meetings-ADM. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Aerospace & Defense Meetings-ADM Sevilla 2026 cuenta con 186 empresas inscritas de 16 países diferentes, a casi dos meses de su celebración, lo que supone un incremento del 22,4 por ciento respecto al mismo periodo de la edición anterior.

Tal y como ha emitido la Administración regional en una nota, la cita, que tendrá lugar del 19 al 21 de mayo en Fibes, refleja unas cifras de participación que demuestran el interés que despierta en la industria mundial este evento bienal, "ampliamente consolidado en su duodécimo aniversario, como el de referencia en España y el más importante del sur de Europa para explorar las oportunidades de negocio del sector".

Según ha valorado el Gobierno andaluz, su éxito sitúa a Andalucía como un punto estratégico dentro de un circuito de negocios que opera a escala global, "reforzando la proyección internacional de la industria aeroespacial de la región".

En este sentido, los primeros datos de registro de la octava edición de ADM Sevilla reflejan un total de 162 firmas inscritas como expositoras, un incremento del 32 por ciento respecto a la cifra registrada a la misma fecha de ADM 2024, de las que 68 proceden de otros países. A estas se suman 24 empresas contratistas (OEMs).

la Junta de Andalucía ha considerado que se trata de "unas cifras cuantitativas de relevancia", que se unen a unos registros cualitativos del máximo interés, toda vez que hasta el 58 por ciento de las compañías inscritas con perfil de contratistas también tienen su sede en mercados extranjeros (14 de 24), "lo que refuerza el carácter internacional del evento".

En contexto, la cita está organizada por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, a través de Andalucía Trade, y por la empresa BCI Aerospace, especialista en reuniones internacionales del sector. Igualmente, cuenta con los principales fabricantes de la industria europea, española y andaluza como Airbus, el mayor fabricante europeo del sector, como socio principal del certamen.

Igualmente, figuran como patrocinadores las compañías más relevantes en España y Andalucía como Aciturri, como patrocinador platinum; y Pilatus Aircraft, Akkodis, Sofitec, Turco Española, Aerotecnic y GSC (Grupo Sevilla Control), confirmados como patrocinadores gold, "consolidando así un ecosistema de excelencia e innovación industrial".

Igualmente, ADM Sevilla cuenta con la colaboración, como apoyos institucionales, del resto de agentes de la industria española como la Asociación Española de Empresas Tecnológicas, de Defensa, Aeronáutica y Espacio (Tedae), Andalucía Aerospace --clúster aeroespacial andaluz--, la Agencia Espacial Española (AEE) y Catec-Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales.

En este sentido, ADM Sevilla se configura, así, "como el evento de negocios de referencia para el sector aeroespacial y de defensa de España". Su objetivo es "incrementar la facturación del clúster aeroespacial andaluz y español, fijando a Andalucía como punto clave del circuito mundial de negocio de la industria aeroespacial, e impulsando las oportunidades de crecimiento internacional para la industria aeroespacial andaluza y española, en general, en las ramas civil, militar y espacial".

Por su parte, la consejera de Economía, Carolina España, elogió las "más que significativas cifras de participación que congrega ADM Sevilla, cuando aún faltan más de dos meses para su celebración, así como la importante presencia de grandes contratistas internacionales y de los dos mayores fabricantes del mundo, un reflejo del prestigio y la relevancia global del evento, que posiciona al clúster aeroespacial andaluz como anfitrión de referencia para la industria a nivel internacional".

"Con la organización de ADM Sevilla, desde la Junta de Andalucía buscamos ofrecer a los actores de la cadena de suministro global una plataforma única para conectar, intercambiar ideas y explorar nuevas oportunidades de negocio", ha apuntado España.

"Tener ya consolidado un evento de esta calibre en Sevilla refuerza, además, el papel de Andalucía como centro neurálgico del sector aeroespacial en España, además de como un enclave estratégico para la inversión extranjera en industria compleja", ha destacado finalmente la consejera.

Bajo este contexto, y según los últimos datos publicados por Andalucía Aerospace referidos a 2024, el sector aeroespacial andaluz agrupa a 147 compañías, de las que 105 están integradas en el clúster Andalucía Aerospace, responsable del informe sectorial que sitúa el empleo generado en la región por esta industria en 15.496 empleos directos, un 7,3% más que en 2023; la facturación en 2.914 millones de euros, un 6,8% más que el año anterior; y las exportaciones en 2.811 millones, un 34% más que el año anterior.

El plazo de inscripción en ADM Sevilla 2026 está abierto en la página web 'www.admsevilla.com/es/' . Al igual que en las anteriores ediciones, la organización de esta cita por parte de Andalucía Trade será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo Feder de Andalucía 2021-2027, dotado con una contribución comunitaria del 85 por ciento, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta actuación.

Hasta la fecha, se han inscrito en esta nueva edición de ADM Sevilla un total de 186 empresas del sector aeroespacial, procedentes de hasta 16 países de cuatro continentes. De ellas, 162 participan como expositoras y 24 son contratistas.

De las empresas expositoras, destaca la presencia de 68 firmas procedentes principalmente de Italia (19), Francia (15) Alemania (10), Reino Unido (5) y Estados Unidos (4). También participan otras compañías que llegarán desde Portugal, Polonia, Suiza, India, Canadá, Finlandia y Turquía.

Las otras 94 firmas restantes corresponden a clústeres y empresas nacionales, que proceden, en su mayor parte, de Andalucía (31), pero también en alta proporción de Cataluña (18), País Vasco (18) y Madrid (16).

Por otro lado, al evento se han inscrito hasta la fecha 24 empresas contratistas (OEMs), de las que catorce son extranjeras y diez españolas. Los OEMs internacionales proceden de diez países --Brasil, Estados Unidos, Francia, India, Polonia, Reino Unido, República Checa, Suiza y Turquía--. Al igual que en el caso de las empresas expositoras, los contratistas nacionales proceden en mayoría de Andalucía y Madrid.

Asimismo, en esta ocasión, ADM Sevilla 2026 vuelve a contar con 'media partners' con los principales medios de comunicación del sector en España, como Aerospace & Defense Review, Airline92.com; defensa.com; Interempresas, MetralIndustria y Pedeca.

La organización de ADM Sevilla es la principal iniciativa que Andalucía Trade desarrolla para la internacionalización de la industria aeroespacial andaluza. Una acción que, a lo largo del año, se completa con una "intensa programación de acciones y servicios enfocados al desarrollo del sector aeroespacial andaluz y su internacionalización", que coordina con el clúster Andalucía Aerospace, y en la que participa la práctica totalidad del sector, teniendo en el Aeroday otro de los eventos de referencia para el sector.

En suma, la vertiente de internacionalización implica también una "importante vertiente de captación de proyectos de inversión extranjera en esta industria", a través del proyecto Invest in Andalucía, entre los que destaca la reciente implantación en Sevilla de la multinacional Suiza Pilatus Aircraft. Con este proyecto, Andalucía se ha convertido en la única región de España que cuenta con plantas de dos OEMs --siglas en inglés de gran fabricante aeronáutico--, Airbus y Pilatus Ibérica.