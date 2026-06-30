Andalucía abre este miércoles la pesca de moluscos en el caladero mediterráneo con restricciones en coquina y chirla

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SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía abre a partir de este miércoles la pesquería de moluscos bivalbos capturados con dragas mecanizadas y rastros en aguas del caladero mediterráneo con restricciones, eso sí, en el caso de la coquina (Donax trunculus) y la chirla (Chamalea gallina).

Así se recoge en la resolución emitida por la Dirección General de Pesca, Acuicultura y Economía Azul publicada este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y consultada por Europa Press. En dicha resolución se especifica que "visto el informe de seguimiento del plan de gestión elaborado por la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), se constata que durante el periodo evaluado no se han alcanzado los valores de umbral mínimo medio anual establecidos para las especies coquina y chirla, apreciándose una situación que aconseja la adopción de medidas de reducción del esfuerzo pesquero".

En este punto, la Junta reduce las jornadas autorizadas de pesca para la captura de coquinas y chirla con dragas mecanizadas y rastros en agua a cuatro días por semana, "pudiéndose ejercer la actividad pesquera de lunes a jueves, ambos inclusives, quedando prohibida la actividad durante el viernes y los días de descanso semanal establecidos".

La Consejería considera "procedente" iniciar la campaña de marisqueo 2026/2027 en el caladero mediterráneo bajo las condiciones establecidas en el plan de gestión con la incorporación de la "reducción del esfuerzo pesquero prevista para las especies mencionadas" teniendo en cuenta la información "científica y técnica" facilitada por Agapa --y suministrada al sector-- y una vez finalizado el periodo de veda de ambas especies --coquina y chirla--.

Recientemente, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural autorizaba "exclusivamente" el marisqueo de coquina a pie en las zonas de la provincia de Huelva en el caladero del Golfo de Cádiz con la "excepción" de Isla Canela y la Barra del Terrón. Se podrán hacer capturas "durante una marea al día en horario diurno" y cinco días a la semana, "con descanso obligatorio durante los sábados y domingos".

El departamento que dirige en funciones Ramón Fernández-Pacheco especificaba que el "esfuerzo máximo de captura diaria será de 20 kilos por mariscador y día" en las zonas de la provincia onubense; una "reducción del esfuerzo ejercido sobre la población de coquina como medida para mejorar la recuperación". La Junta autoriza el marisqueo a pie de coquina en la provincia de Huelva excepto en Isla Canela y la Barra del Terrón

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha autorizado "exclusivamente" el marisqueo de coquina a pie en las zonas de la provincia de Huelva en el caladero del Golfo de Cádiz con la "excepción" de Isla Canela y la Barra del Terrón. Se podrán hacer capturas "durante una marea al día en horario diurno" y cinco días a la semana, "con descanso obligatorio durante los sábados y domingos".

Esta autorización responde a la solicitud realizada por el sector mariscador el pasado 25 de marzo de 2026 de "modificar el periodo de veda de esta especie para el año 2026, adelantando dicho periodo quince días, todo ello con objeto de minimizar el impacto socioeconómico que las borrascas han tenido durante esta campaña, habiendo constatado que ya en esa fecha existen ejemplares maduros reproductivamente hablando".