Andalucía amplía en 24 millones el presupuesto para fomentar el trabajo autónomo por el "elevado número de solicitudes"

Archivo - La Junta amplía en 24 millones el presupuesto para fomentar el trabajo autónomo ante el "elevado número de solicitudes". - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía va a ampliar en 24.223.500 euros la cuantía del crédito disponible para la convocatoria 2025/2026 de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento del trabajo autónomo. Este importe se suma a los 104 millones previstos en la resolución dictada el pasado 5 de agosto de 2025, repartidos en 54 millones para la anualidad de 2025 y otros 50 para la anualidad de 2026.

El reparto de este incremento por provincias es el siguiente: Almería recibirá 2,083 millones más; Cádiz, 3,536 millones; Córdoba, 2,204; Granada, 2,640; Huelva, 1,501; Jaén, 1,768; Málaga, 4,990 y Sevilla, 5,498 millones de euros. La previsión es poder aumentar la cobertura de estas ayudas a 5.440 autónomos.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultada por Europa Press, "tras la apertura del periodo de presentación de solicitudes, en todas las provincias se ha presentado un número de solicitudes muy superior al de la disponibilidad de crédito contemplado para ellas. Asimismo, una vez estudiadas las totalidad de las mismas, se constata que el número de las que cumplen los requisitos es mayor que el inicialmente previsto".

Con el fin pues de "favorecer la máxima concurrencia a la convocatoria", la Consejería incrementa el crédito en esos 24 millones ante el "elevado número de solicitudes presentadas hasta la fecha", prueba del "interés mostrado por el colectivo potencialmente beneficiario, integrado por trabajadores autónomos de Andalucía". El plazo de presentación de solicitudes se amplía pues hasta el próximo 30 de septiembre de 2026. La resolución publicada en el BOJA entra en vigor este mismo martes.

Hasta el momento, más de 19.160 autónomos andaluces han podido poner en marcha su idea de negocio con el apoyo de la última convocatoria de las ayudas al inicio de actividad. En concreto, esta línea se lanzó con presupuesto de 104 millones para 2025 y 2026 que ahora se amplía.

Este programa, regulado en la Orden de 29 de junio de 2023, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el fomento del trabajo autónomo en Andalucía; incluye incentivos de entre 3.800 y 5.500 euros para las nuevas personas trabajadoras autónomas que estén acogidos a la cuota plana estatal con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2023, y están financiadas con fondos del programa del Fondo Social Europeo PLUS, transferencias finalistas del Estado y fondos propios de la Junta.