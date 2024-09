Andalucía lamenta el "revuelo alimentado" por listas de espera en Universidad,con acceso "por orden escrupuloso de nota"

SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha lamentado este lunes el "revuelo alimentado" en torno a las listas de espera en la Universidad pública andaluza como consecuencia del "error" en un algoritmo y ha insistido en que el acceso a las titulaciones se ha producido siguiendo un "orden escrupuloso por nota". "Absolutamente nadie" que tuviera la nota para entrar en un grado se ha quedado sin hacerlo.

Así lo ha remarcado el consejero en un entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, en la que ha sostenido que el "revuelo" que se ha creado en torno a este "error" del algoritmo ha sido "alimentado por algunos sectores". "Era una situación que venía produciéndose desde hace décadas y que, sin embargo, nunca había generado ningún tipo de problema. Ni siquiera éramos conscientes de que había ahí un problema. Gracias a la situación que se generó al principio, en la que se nos alertó de que había una disfunción, detectamos que había un algoritmo en el procedimiento de listas de espera, que no de acceso a la Universidad, en el que había un error", ha explicado.

Gómez Villamandos ha señalado que "todo está normalizado" desde la tercera lista de adjudicación y, por tanto, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a los estudiantes y a sus familias. "Todas las personas que han accedido a la Universidad han accedido por orden escrupuloso de notas. Siempre hay un control tanto por parte de la Junta de Andalucía como por las propias universidades", ha manifestado.

Por último, ha subrayado que el "error" del algoritmo derivó de que "no se cargaron un pequeño número de expedientes al principio y eso hizo que saltara el problema con una mayor dimensión. Lo que hacía el algoritmo era que si tú tenías una mayor nota después de una reclamación, no te ponía en tu sitio, sino que te dejaba más atrás para que nadie viera que se retrasaba su puesto y no hubiera quejas. Algo un poco diabólico que ya está solucionado".