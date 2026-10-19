Andalucía supera las 590 emergencias desde el inicio de un temporal "muy intenso" y mantiene la situación operativa 1

1126565.1.260.149.20261019111654 El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, atiende a los medios antes de reunirse con los equipos directivos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). - María José López - Europa Press

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado en la mañana de este lunes, 19 de octubre, que la comunidad andaluza mantiene el nivel de situación operativa 1 ante el riesgo de inundaciones y el temporal "muy intenso" que ha alcanzado el nivel naranja en las provincias de Almería y Málaga y que ha provocado la gestión de 591 incidencias durante el fin de semana --269 el sábado y 322 el domingo-- en toda la región.

En declaraciones a los medios en Sevilla, el titular de Emergencias ha precisado que pese al elevado número de incidencias gestionadas por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), "todo ha transcurrido por ahora sin incidentes de gravedad", al tiempo de indicar que hasta 26 municipios andaluces tienen activados planes de emergencias locales --trece en Almería, cinco en Málaga, cuatro en Cádiz, tres en Granada y uno en Sevilla--.

"Desde la EMA estamos monitorizando en todo momento los avisos meteorológicos y sus efectos para tener una rápida respuesta y reacción", ha asegurado el vicepresidente primero de la Junta. En contexto, ha abundado en el "riesgo alto" de elevar el aviso naranja indicado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en diversas comarcas almerienses a nivel rojo. No obstante, el nivel naranja ha descendido a amarillo, mientras que en Ronda (Málaga), ha ascendido la alerta a naranja por una precipitación acumulada de 30 litros por metro cuadrado desde las 12,00 hasta las 22,00 horas de este lunes.

De este modo, todas las provincias a excepción de Huelva mantienen avisos amarillos por lluvias y tormentas, todas ellas con previsión de desactivación a las 22,00 horas. Durante la madrugada de este domingo tan sólo se han atendido "una decena de casos", según ha advertido Sanz. Durante todo el fin de semana, Almería ha sido la provincia con mayor número de incidencias atendidas, con 168, seguida de Málaga, con 135; Cádiz, con 126; Sevilla, con 76; Granada, con 44; Córdoba, con 30, Jaén, con siete y Huelva, con cinco, pese a no tener alerta amarilla activada durante el fin de semana.

"Siempre vamos a preferir adelantarnos y que los ciudadanos estén informados y preparados. En este caso es mucho mejor avisar que tener que lamentarnos haberlo hecho, porque, como decimos siempre, la información y anticiparnos salva vidas", ha apostillado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias al respecto de las emergencias atendidas durante este fin de semana.

Pese a la desactivación prevista para las 22,00 horas de este lunes, Sanz ha trasladado un mensaje de prudencia. "Pido prudencia a la población que extreme las precauciones, especialmente por carretera, no cruzar zonas anegadas ni asumir riesgos cuando se es consciente de ese riesgo", ha apostillado, mientras que ha lamentado las emergencias en Cataluña.

Por otra parte, el vicepresidente primero del Gobierno andaluz ha apuntado que las incidencias por la lluvia en El Palo (Málaga) provocaron la atención sanitaria a los afectados en los centros de salud de Cruz de Humilladero y Rincón de la Victoria durante la jornada de este domingo 18.

Al hilo, en Rincón de la Victoria se ha registrado la mayor acumulación de este domingo, con 63,2 litros por metro cuadrado, mientras que en El Ejido (Almería) se alcanzaron los 69,2 litros por metro cuadrado durante la jornada del sábado.

En cuanto a las carreteras, las emergencias provocadas por el temporal han provocado el corte de cuatro tramos de carreteras que permanecen cortados a la circulación en Andalucía, correspondiendo tres a Córdoba y uno a la provincia hispalense. En la provincia cordobesa, los cortes afectan a la CO-4103, entre Bujalance y Villa del Río; a la CO-4207, entre Montilla y Montalbán de Córdoba, y a un tramo de esta misma vía a su paso por el puente de La Zarza. En Sevilla, permanece afectada la SE-6300, en Lebrija. Todos los cortes señalados afectan a ambos sentidos de circulación.

En contexto, el vicepresidente primero ha abundado en el mensaje ES-Alert emitido a la población de los 50 municipios almerienses incluidos en las zonas afectadas ante la previsión de que las precipitaciones pudieran intensificarse. La medida tuvo como objetivo "anticipar las recomendaciones de autoprotección y facilitar que la población estuviera informada y preparada".

De esta forma, la Aemet ha activado desde las 12,00 a las 22,00 horas de este lunes, el aviso naranja por lluvias en la comarca de Ronda (Málaga), donde se prevén 30 litros por metros cuadrado en una hora. Además, se mantienen los avisos amarillos por lluvias y tormentas en distintas comarcas de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, mientras que Huelva queda fuera de los avisos previstos. Las alertas se irán desactivando progresivamente a lo largo de la jornada, con finalización prevista de las últimas a las 22,00 horas.

Las precipitaciones podrán alcanzar acumulaciones de entre quince y 20 litros por metro cuadrado en una hora, dependiendo de la comarca. En las zonas malagueñas de Sol y Guadalhorce y Ronda, las tormentas podrán ir acompañadas de granizo.