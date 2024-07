El CAU trata el rechazo de los rectores a la adscripción de San Juan de Dios y la Junta dice que fuerzan la vía Comillas

SEVILLA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha abordado este martes la propuesta de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación para la adscripción del Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Juan de Dios de Bormujos, --tiempo atrás desadscrito de la Universidad de Sevilla--, extremo que ha contado con el anunciado rechazo de los rectores de las universidades públicas andaluzas; ante lo cual la Consejería de Universidad señala que de este modo, los rectores "fuerzan" la vinculación del centro a la universidad privada Pontificia Comillas, que aspira a impartir enseñanzas universitarias oficiales del Grado de Enfermería, para "evitar su desaparición".

La Consejería ha señalado en un comunicado que el secretario general de Universidades, Ramón Herrera, ha vuelto a lanzar un nuevo ofrecimiento a las universidades públicas para que cualquiera de ellas "dé un paso al frente" y se haga cargo de la adscripción del centro porque de ser así "mañana mismo iniciaríamos los trámites", ante lo cual, como habían anunciado, los rectores de las diez universidades públicas han vuelto a rechazar el ofrecimiento del Gobierno andaluz.

Este pasado lunes, sin ir más lejos, los rectores exponían que después de que este centro quedase desadscrito de la Universidad de Sevilla; esta propuesta de la Junta "responde a una política de hechos consumados a todas luces indefendible", reprochando que el expediente fuera cursado el pasado mes de marzo pero fuese comunicado a las universidades públicas "sólo con escasos días de antelación" a la convocatoria del CAU. Así, atisban una "nueva vía para la privatización exprés del sistema universitario andaluz".

El rector de la UPO, Francisco Oliva, manifestaba en ese sentido que no es factible "pretender que en tres días alguien asuma un centro adscrito, cuando cualquiera sabe que se tardan meses, por no decir años, en incorporar un centro adscrito a cualquier universidad".

AVISO DE POSIBLE "POLÍTICA PARTIDISTA"

Ramón Herrera ha alertado de su lado de que esta decisión de los rectores evidencia, a juicio del Gobierno andaluz, que "o realmente no les parece tan preocupante la situación o que están pensando más en hacer política partidista que en defender los intereses de los andaluces".

Herrera ha alertado de que con esta postura, se está "poniendo en riesgo el trabajo de más de 50 familias andaluzas, el futuro de los alumnos que cursan el grado de Enfermería en este centro, la estabilidad de sus familiares o la pérdida de 60 plazas anuales de este grado"; insistiendo en que San Juan de Dios "seguiría impartiendo el grado de Enfermería como esta orden religiosa ha venido haciendo en los últimos 17 años, con los mismos docentes, las mismas instalaciones y los mismos centros sanitarios".

Además, ha defendido que la política general de la Consejería pasa por no autorizar centros adscritos de otras comunidades autonómas, pero que la opción que propuso en su día Comillas para incorporar el centro a su Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios y dado que ninguna universidad pública aceptó adscribírsela "resultaba la mejor opción, ya que Comillas no depende de ninguna CCAA al ser reconocida como 'estatal' por los acuerdos Iglesia-Estado, con implantación en todo el territorio nacional y que, por tanto, sus títulos los verifica la Agencia Nacional de Calidad (ANECA) y no la agencia andaluza".

QUIEN HACE LA LEY

Al mismo tiempo, ha mostrado su sorpresa por las afirmaciones de los rectores acerca de que sea el Consejo de Gobierno y no el Parlamento quien autorice el inicio de actividades de este centro, esgrimiendo que "fue la Ley Andaluza de Universidades aprobada por el gobierno socialista de la Junta en 2013 la que estableció este procedimiento".

También ha puesto de relieve que la autorización que aún se está tramitando para que la orden de San Juan de Dios se haga cargo del centro de San Juan de Dios en Bormujos es temporal, por un máximo de 6 años, mientras se encuentra "una solución con el fin de convertirla en centro adscrito de otra universidad pública andaluza".

Finalmente, el secretario general de Universidades ha avisado de que "el origen de este asunto se originó cuando la Universidad de Sevilla, después de 17 años, denunció el convenio suscrito históricamente con la orden hospitalaria y después de que expresamente se le ofreciera la adscripción a la Universidad Pablo de Olavide, que la rechazó"; mientras la US sostiene que en 2022 este centro comunicó la "decisión mercantil de desadscribirse", al estudiar entonces una unión con la Universidad Comillas.