El Colegio de Médicos reconoce como 'Médico Ilustre' a José Manuel Araújo, profesional del Área Sanitaria Sur de Sevilla

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Sevilla ha reconocido como 'Médico Ilustre', en la modalidad de Medicina Familiar y Comunitaria, a José Manuel Araújo Sanabria, facultativo del Área Sanitaria Sur de Sevilla. El premio reconoce la trayectoria de los profesionales por "implicación en la búsqueda de la excelencia profesional y la calidad humana de la asistencia".

En una nota de prensa remitida por la Junta de Andalucía, han destacado que Araújo es médico del centro de salud 'San Franciscó de Morón de la Frontera, centro donde ejerce su profesión desde el año 2004. Ese mismo año, el ayuntamiento de esta localidad le reconocía como 'Hijo Adoptivo' durante un acto institucional celebrado en el Día de Andalucía.

Este médico, natural de Alcalá de Guadaira, lleva más de dos décadas desarrollando su trabajo desde una especialidad, la de Medicina Familiar y Comunitaria. La Junta ha subrayado su "vocación profesional, sumando a su alta cualificación y capacitación como facultativo, su interés por el paciente, su enfermedad y su familia". "La cercanía, la empatía y el respecto se agradecen de cualquier médico, pero si es tu médico de cabecera, que te atiende en tus diferentes etapas de la vida, más todavía", ha indicado Araújo.

Araújo ha agradecido el reconocimiento y lo ha "compartido" con su familia, compañeros y pacientes. El Área Sanitaria Sur de Sevilla suma, por segundo año consecutivo, a uno de sus médicos entre los distinguidos como 'Médico Ilustre en Atención Familiar y Comunitaria'. El pasado año se concedió a la médica Rosario Jiménez, integrante del Dispositivo de Urgencias Movilizables de Atención Primaria.