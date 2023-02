La Comisión de Patrimonio de Sevilla pide reponer los azulejos desmontados del hejal de Santa María la Blanca

SEVILLA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, adscrita a la Consejería de Turismo y Cultura, ha abordado el proyecto de conservación y restauración del hejal de la iglesia de Santa María la Blanca, promovida sobre una de las sinagogas que en 1253 concedió Alfonso X el Sabio a los judíos de la ciudad hispalense y protegida como bien de interés cultural (BIC).

El hejal un bien mueble que se ubica en las sinagogas y que está orientado hacia Jerusalem, cuyo cometido es servir de custodia y guarda de los rollos de pergamino de la Torá, planteado la actuación abordada compatibilizar el hallazgo de los rebajes de dicho elemento con el programa decorativo barroco, teniendo en cuenta la importancia que tiene por su ubicación original en el presbiterio, y que sea fácilmente distinguible y con el mínimo de intervención, especialmente en el ámbito físico del hejal.

La comisión considera, en ese sentido, que tanto las operaciones como los materiales que se plantea el proyecto son reversibles y compatibles con el hejal. Uno de los métodos de intervención enunciados en la documentación, por ejemplo, propone que en lugar de los azulejos que no han sobrevivido al paso del tiempo, se coloque una reproducción impresa de los mismos, haciéndolos coincidir con los azulejos originales que aún quedan, así como la reposición de parte de los desmontados en su momento.

La Comisión señala no obstante que todo este planteamiento tiene una justificación en el caso de que los azulejos del zócalo desmontado ya no existieran, pero que se conocieran por asimilación con los del resto de la iglesia o por los que aún quedan en su posición original, pero no es este el caso. Y es que los azulejos existen, están perfectamente restaurados y en disposición de ser colocados en su lugar original.

Es por todo lo anterior por lo que la Comisión de Patrimonio ha solicitado la presentación del correspondiente proyecto de conservación, en el que se repongan en su lugar los azulejos retirados en su día, hoy almacenados y restaurados, sirviendo igualmente como material de acabado de los paneles del bastidor que permita la percepción ocasional del hejal.

Por otro lado, la Comisión de Patrimonio ha informado favorablemente la construcción de dos rampas en el claustro del Monasterio de Santa María de las Cuevas, también BIC, para dotar de un itinerario accesible la conexión entre el Claustro Grande y el Claustrillo mudéjar, que sustituirá a la rampa provisional que existe actualmente; y para mejorar la accesibilidad en el Patio del Ave María del conjunto monumental de la Cartuja.