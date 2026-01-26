La Consejería de Cultura abre la convocatoria para la nueva dirección del Museo Arqueológico de Sevilla

De izquierda a derecha, la actual directora del Museo Arqueológico, María Soledad Gil de los Reyes, y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la convocatoria para la dirección del Museo Arqueológico de Sevilla ante la "inminente jubilación" de su actual responsable, María Soledad Gil de los Reyes, arqueóloga funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de Conservadores de Museos de la Junta de Andalucía que ha estado al frente del centro museístico desde septiembre de 2018.

En una nota de prensa, la consejera Patricia del Pozo ha agradecido a Gil de los Reyes "la labor desempeñada al frente del Arqueológico de Sevilla, liderando el proceso de evacuación, custodia y restauración de la colección del Museo para la rehabilitación de su sede en el pabellón de las Bellas Artes de la Exposición Iberoamericana de 1929 y la apertura como almacén científico del Centro Logístico del Patrimonio Cultural, localizado en el municipio sevillano de San José de la Rinconada".

Por esta labor, María Soledad Gil de los Reyes recibió el Premio Andalucía de la Cultura 2025, en la modalidad de Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico, dentro de la categoría de bienes muebles. El jurado de estos galardones, convocados por la Junta de Andalucía, valoró especialmente su labor al frente de la operación de evacuación de las piezas del Arqueológico.

La convocatoria de la plaza de dirección del Museo Arqueológico de Sevilla se rige por el sistema de libre designación y está abierta al personal funcionario de carrera que tengan al menos tres años de experiencia museística. Los aspirantes deberán acreditar datos personales, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacionan con la plaza ofertada.