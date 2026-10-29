El Consejo de Gobierno aprobará este viernes el Presupuesto de 2027, con 54.716 millones, el primero de PP-A y Vox

Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno presidida por Juanma Moreno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar definitivamente este viernes, 30 de octubre, el anteproyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2027, que ascenderá a 54.716 millones, y que es el primero elaborado por el ejecutivo de coalición de PP-A y Vox, según consta en el orden del día de la reunión publicado este jueves.

La aprobación del proyecto de ley estaba prevista en la reunión del Consejo de Gobierno de esta miércoles, pero finalmente quedó suspendida por el trágico accidente ferroviario en Urta (Toledo).

Se trata de los presupuestos más elevados de la historia de la comunidad, según se ha destacado desde el Gobierno andaluz. Los 54.716 millones para 2027 suponen un 6 por ciento más respecto a las cuentas del presente ejercicio 2026, que ascendieron a 51.597,9 millones.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, hizo el anuncio sobre la cifra global del Presupuesto de 2027 en el Pleno del Parlamento de la pasada semana. Detalló que, para políticas sociales, la dotación será de 35.246 millones, dos de cada tres euros, destacando un presupuesto para Sanidad que rondará los 17.000 millones de euros, "un 72% más que en 2018".

Para Educación, serán 11.889 millones, un 56% que hace siete años, y para Dependencia, 3.308 millones, lo que supone "casi triplicar" la cifra del presupuesto de 2018, con una subida del 178 por ciento, según explicó el presidente ante la Cámara autonómica.

Otra cifra que anunció son los "más de 1.000 millones de euros" de dotación de la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, situando la construcción de viviendas como una prioridad de su gobierno. Se prevén 25 millones de euros para financiar obras de urbanización.

PAQUETE DE REBAJAS FISCALES

Asimismo, el proyecto de Ley de Presupuestos para 2027 volverá a contemplar un paquete de rebajas fiscales, como las destinadas a facilitar el acceso a la vivienda que beneficiarán a casi 147.000 andaluces, según ya adelantó la vicepresidenta tercera y consejera de Economía Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

Así, los Presupuestos autonómicos de 2027 incluirán ya una rebaja del tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que pasa del 7 al 6,75%, mientras que se eleva el límite del precio de vivienda para los tipos reducidos y superreducido de 150.000 a 200.000 euros.

El tipo general pasa del 7 al 6,75%, en el marco del compromiso de reducirlo cada año un cuarto de punto para acabar la legislatura en el 6%, y se estima que beneficiará a cerca de 138.000 andaluces el próximo año, según expuso Carolina España.

Por otro lado, se va a incrementar hasta 200.000 euros el límite del tipo reducido del 6%, actualmente vigente en la adquisición de inmuebles destinados a vivienda habitual de hasta 150.000 euros. "Es decir, los andaluces que adquieran una vivienda para vivir en ella y por la que paguen hasta 200.000 euros se podrán aplicar este tipo reducido", explicó la consejera, que estimó en 3.700 personas las beneficiadas por esta modificación.

A su vez, también se aumentará hasta los 200.000 euros por vivienda el límite súper reducido del 3,5% al que se podían acoger los colectivos con más dificultades de acceso a la vivienda, como los menores de 35 años, las víctimas de violencia de género, las víctimas de terrorismo o también los residentes en municipios con riesgo de despoblación. En el caso de personas con discapacidad y familias numerosas, el límite de la vivienda será de 300.000 euros.

Entre las nuevas medidas fiscales, también se incluye la deducción del 15% del gasto por la compra de gafas y lentillas para hijos menores de 25 años, con un máximo de 150 euros, que beneficiará a 245.000 andaluces.

Una vez aprobado el proyecto de Ley de Presupuestos en el Consejo de Gobierno, será remitido de manera inmediata al Parlamento para que inicie su tramitación parlamentaria. La próxima semana están previstas las comparecencias de los consejeros en comisiones parlamentarias para exponer los presupuestos de sus departamentos. El debate de totalidad del proyecto de ley está fijado para el miércoles 11 de noviembre.