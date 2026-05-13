La EMA entrega desfibriladores a las hermandades rocieras que hacen el Camino de Sevilla

Acto de entrega desfibriladores a las hermandades rocieras que hacen el Camino de Sevilla, en el Hospital San Juan de Dios de Bormujos. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha hecho entrega este miércoles de los últimos desfibriladores externos automáticos (DEA) a las hermandades rocieras que hacen el Camino de Sevilla, dentro del operativo del 'Plan Romero 2026', una iniciativa orientada a consolidar una romería cardioasegurada y mejorar la atención inmediata ante posibles emergencias sanitarias en los caminos hacia El Rocío.

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, en Bormujos, ha acogido hoy el acto de entrega de los equipos a las últimas 15 hermandades filiales de Sevilla que aún no disponían de estos dispositivos, informa la Junta en una nota de prensa.

La provincia de Huelva ya ha venido realizando durante los últimos días la entrega a sus hermandades, mientras que Cádiz celebrará su acto de entrega el próximo viernes, completando así el despliegue previsto para esta edición del Plan Romero.

Con esta actuación, el operativo autonómico contará este año con desfibriladores para las 127 hermandades rocieras, además de ocho equipos adicionales destinados a efectivos del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y de la Unidad Adscrita.

Los desfibriladores han demostrado ser una herramienta que salva vidas, especialmente en casos de parada cardiorrespiratoria, donde una actuación precoz resulta decisiva para aumentar las posibilidades de supervivencia. La disponibilidad de estos equipos en los caminos del Rocío permitirá reducir los tiempos de respuesta y ofrecer una primera atención inmediata mientras llegan los servicios sanitarios.

La iniciativa incorpora, además, un importante componente formativo desarrollado por profesionales del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía. En total, 161 miembros de hermandades y agrupaciones de voluntariado de Protección Civil han recibido formación específica en soporte vital básico y manejo de desfibriladores.

FORMACIÓN A MÁS DE UN CENTENAR DE PERSONAS

En concreto, se ha formado a 98 integrantes de 28 hermandades de Sevilla, 17 representantes de ocho hermandades de Huelva y 56 personas pertenecientes a seis hermandades y diez agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de Cádiz.

Gracias a esta formación, todas las hermandades contarán con personal capacitado para utilizar estos dispositivos durante los recorridos de ida y vuelta.

Dentro de la iniciativa de un Rocío Cardioprotegido, profesionales del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Sevilla, entre médicos, enfermeras y Técnicos de Emergencias Sanitarias, han formado a miembros de las juntas de gobierno de las hermandades en las maniobras de soporte vital básico y en el manejo de los desfibriladores externos automáticos.

Estos conocimientos permitirán a cada comitiva disponer de los elementos necesarios para asistir a una persona en los primeros y decisivos momentos ante una posible parada cardíaca. Como primeros intervinientes, estarán instruidos para alertar a los servicios de emergencias, aplicar las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar, utilizar el desfibrilador y seguir las indicaciones de los servicios sanitarios mientras llega la ayuda al lugar.

El acto celebrado en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe ha contado con la presencia de la gerente del Servicio Andaluz de Salud, Valle García; el director gerente de la Agencia de Emergencias de Andalucía, Alejandro García; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, y el director general de Emergencias y Protección Civil, Juan Ramón Rodríguez.

Asimismo han asistido el gerente del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Emilio José García; el director gerente del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía, Francisco Pozo; el jefe de Servicio de Protección Civil y 112 Andalucía en Sevilla, José Antonio Hornillo; el director asistencial del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía, José María Villadiego; el director del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Sevilla, Mario Pérez; y la coordinadora asistencial del 061 de Sevilla, Inmaculada de Andrés.

DOTACIÓN DE EXTINTORES

Junto a la cobertura sanitaria, el 'Plan Romero 2026' mantiene activadas las medidas preventivas frente a incendios en el entorno del Espacio Natural de Doñana mediante el mantenimiento anual de los sistemas portátiles contra incendios integrados en el operativo.

Este año la inversión destinada a este apartado ha sido menor debido a que los equipos fueron adquiridos en la edición anterior y únicamente ha sido necesario acometer las labores de revisión y mantenimiento preventivo.

El 'Plan Romero' constituye uno de los mayores dispositivos de prevención y emergencias de Andalucía y moviliza cada año a centenares de profesionales de emergencias, sanitarios, Protección Civil, fuerzas y cuerpos de seguridad y personal operativo para garantizar la seguridad de los peregrinos y la protección del entorno natural durante la Romería del Rocío.