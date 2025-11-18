Fernández-Pacheco remarca en la XXXV edición de Sicab el apoyo de la Junta al sector ecuestre andaluz

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón FernándezPacheco, en la celebración del Salón Internacional del Caballo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón FernándezPacheco, ha remarcado el apoyo del Gobierno andaluz a los profesionales dedicados a la cría de ganado ecuestre, sobre el que gira un año más la celebración del Salón Internacional del Caballo (Sicab) en su XXXV edición.

La Junta estará presente en el evento a través de su marca de calidad agroalimentaria 'Gusto del Sur', que cuenta con un stand propio en la zona expositiva donde se organizarán diversas acciones promocionales con alimentos andaluces como protagonistas, según ha detallado la Consejería del ramo en una nota.

Además, la zona de los Palcos Ganaderos acogerá demostraciones de cocina en directo (showcookings) que servirán también para poner en valor la gran oferta de productos de calidad amparados por este sello andaluz.

El consejero ha asistido este martes a la inauguración oficial de la XXXV edición de Sicab, que se celebra del 18 al 23 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes). Para Fernández-Pacheco, esta feria es "una oportunidad excelente para promocionar nuestra ganadería y nuestros alimentos".

"De esta forma, contribuimos a mejorar la competitividad de dos sectores básicos para la economía andaluza", ha remarcado, añadiendo que Sicab es "un evento muy importante para el mundo del caballo y también para la ciudad de Sevilla".

Si se cumplen las previsiones, el Sicab recibirá en 2025 a alrededor de 260.000 visitantes que podrán ver de cerca a casi 900 caballos de más de 320 ganaderías de once países diferentes.

EQUINOS EN ANDALUCÍA

En el marco de la feria, el consejero ha puesto en valor un sector andaluz que cuenta con 188.000 cabezas de equinos, el 30% del total de esta ganadería en España. Además, Andalucía se mantiene líder en explotaciones de caballos al superar las 64.000 fincas, el 33% del total del país.

En el campo andaluz se pueden encontrar hoy en día un total de 33 razas equinas diferentes, entre las que se encuentran casi 85.000 cabezas de Pura Raza Española (más del 41% de los que hay en todo el país).