Hallan restos medievales andalusíes con unas 40 fosas en las obras de la línea 3 del Metro de Sevilla en la Macarena

SEVILLA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las obras de construcción del tercer tramo de la línea 3 Norte del Metro de Sevilla han sacado a la luz en la avenida Doctor Fedriani restos arqueológicos de época medieval andalusí, entre los que se han documentado alrededor de 40 fosas funerarias. El hallazgo se ha producido durante los trabajos de excavación y movimientos de tierras que se desarrollan en esta zona del distrito Macarena desde el pasado verano.

Fuentes de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía han confirmado a Europa Press que este descubrimiento "no afecta al ritmo de las obras ni a los plazos previstos" para la ejecución de este tramo, ya que la actuación cuenta con un equipo arqueológico permanente que ha iniciado tanto la excavación como el estudio de los restos localizados.

El yacimiento ocupa aproximadamente 50 metros, lo que supone menos del cinco por ciento del trazado total de este tercer tramo, por lo que los trabajos continúan "con normalidad" en el resto de la avenida Doctor Fedriani. En la actualidad, se encuentran en marcha las excavaciones arqueológicas de las fosas documentadas, a las que se ha incorporado un equipo de antropología física para el análisis 'in situ'. En esta fase inicial ya se han identificado los primeros restos óseos de origen humano.

Los datos preliminares obtenidos hasta el momento, relacionados con el ritual funerario, la disposición de los cuerpos y las técnicas de enterramiento observadas, apuntan a una adscripción cronológica a la época medieval andalusí. El equipo de arqueólogos responsable de la intervención elaborará el correspondiente informe técnico, que será remitido a la Consejería de Cultura conforme a la normativa vigente.

Por último, la Consejería ha recordado que el convenio suscrito entre la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y la titular de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, reforzado en junio de 2025, tiene como objetivo compatibilizar el desarrollo de las obras con la protección del patrimonio histórico y facilitar la gestión de hallazgos de estas características.