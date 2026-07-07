El Hospital Macarena de Sevilla acredita su excelencia europea en materia de Medicina Nuclear

Sanitarios del Área de Medicina Nuclear, en la entrada del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla - LA JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha sido certificado recientemente por la Asociación Europea de Medicina Nuclear como uno de los centros de excelencia europeos acreditados en la producción de imágenes en el PET/CT (tomografía por emisión de positrones y tomografía computarizada), un tipo de prueba de diagnóstico por imagen que permite revelar el metabolismo a nivel celular y molecular.

En un comunicado, la Junta sostiene que la inclusión de dicho hospital en este selecto listado internacional significa un control y garantía de calidad de las imágenes obtenidas en la práctica clínica, dado a que cuenta con el aval de expertos independientes.

La certificación continental repercute directamente en la calidad asistencial, ya que "supone un beneficio directo para los pacientes al garantizar la obtención de una imagen diagnóstica con los más altos estándares de calidad", aduce Cinta Calvo, jefa del Servicio de Medicina Nuclear del centro hospitalario.

Esta acreditación de excelencia europea, en la que ha sido fundamental la participación del Servicio de Radiofísica, supone un "avance significativo" para la investigación clínica en la materia. De esta manera, la armonización y estandarización en la reconstrucción e interpretación de las imágenes PET/CT permitirá detectar evidencias a través de la comparación con otros hospitales acreditados, reduciendo la variabilidad en los resultados y permitiendo el desarrollo de ensayos clínicos multicéntricos a nivel nacional e internacional.

SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR

El Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Macarena emplea radiofármacos para el diagnóstico por imagen y para determinados tratamientos. Asimismo, utiliza técnicas de alta precisión como la imagen de PET-TAC permitiendo valorar el metabolismo y la función de órganos a nivel celular de forma precoz y segura en pacientes adultos y pediátricos.

También aborda tratamientos de distintas patologías mediante la administración de fármacos radiactivos específicos, como la terapia metabólica orientada al tratamiento del cáncer de tiroides, tumores neuroendocrinos y próstata, entre otros.