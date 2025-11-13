Hospital Macarena de Sevilla presenta SuperMac, su nueva "mascota" para la promoción de la salud entre los más pequeños

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla ha presentado este jueves con un comic a 'SuperMac', la nueva 'mascota' del centro. Este "simpático superhéroe" pretende humanizar tanto las dependencias del servicio de Pediatría como la relación del Hospital con sus pacientes, sobre todo, pediátricos.

Según ha informado el centro hospitalario en una nota, 'SuperMac' protagonizará distintas prácticas que "fomentarán la promoción y la prevención de la salud desde edades tempranas". Para ello, a través de diversas iniciativas gráficas y audiovisuales, sus acciones pondrán el acento "en la importancia de mantener, desde los primeros años de vida, hábitos de vida saludable así como las consecuencias de practicarlos en el día a día para preservar un buen estado de salud".

Para el diseño del cómic donde aparece 'SuperMac', la unidad de comunicación del centro "ha reinterpretado" el dibujo de uno de los premiados en el concurso de mascotas que el hospital sevillano ha celebrado recientemente con motivo de su 50 aniversario. El autor utilizó los diferentes elementos del logotipo del centro para configurar la fisionomía de su personaje.

De esta forma, el nuevo "superhéroe" ha dejado claro, a través de las viñetas que configuran el primer número del cómic de presentación, que su principal "superpoder" es mejorar la salud y el estado de ánimo de los pacientes pediátricos hospitalizados, ha afirmado la Junta.

Profesionales del servicio de Pediatría y de la Dirección del centro médico han dado la bienvenida a 'SuperMac', que bajo el lema ¡Que la Salud te acompañe!, no sólo buscará hacer más amena la estancia de los pacientes sino que, con sus mensajes, procurará inculcar aspectos como la alimentación saludable, la higiene personal, la importancia de practicar ejercicio físico o lo perjudicial de la exposición prolongada a pantallas.