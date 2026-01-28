Hospital de Valme registra en Sevilla un aumento del 25% en las donaciones multiorgánicas y duplica las queratoplastias

Hospital de Valme en Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

El Hospital Universitario de Valme de Sevilla ha informado este miércoles de que ha incrementado en un 25% las donaciones multiorgánicas. Asimismo, ha experimentado un "notable crecimiento" en queratoplastias, dado que se han visto incrementadas en más del doble en los últimos seis años.

Así lo ha confirmado este miércoles la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, al tiempo que ha subrayado que "la solidaridad ha marcado el transcurrir del año recién finalizado en este ámbito donde 17 familias han dicho sí a la donación".

Así, ha registrado diez donaciones multiorgánicas frente a las ocho registradas el año anterior más siete donaciones de tejidos, dato similar al año precedente. De estas diez donaciones multiorgánicas, siete se han correspondido con donaciones en muerte encefálica y tres en asistolia controlada.

De esta forma, se han podido extraer e implantar un total de 28 órganos frente a los 20 obtenidos el pasado año, lo cual ha permitido aumentar el número de pacientes que se han beneficiado. Entre los trasplantes realizados destacan tres trasplantes cardíacos, considerados de especial complejidad, así como otros órganos vitales como pulmones, riñones e hígados.

Paralelamente, el Hospital de Valme, según ha subrayado la Consejería, ha optimizado el número de órganos viables por donante y ha incrementado el número de donantes de tejidos. En este sentido, en 8 de las 10 donaciones multiorgánicas también ha sido posible la extracción de tejidos.

Cabe enmarcar que la actividad de donación y trasplante del Hospital Universitario de Valme se enmarca en la estrategia de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía para fomentar y extender la donación de órganos y tejidos. Además de la extracción de órganos, el hospital sevillano está acreditado para la implantación de tejido ocular, vascular y óseo, siendo el trasplante de córneas la principal actividad implantadora que desarrolla.

La Junta ha destacado que uno de los avances más significativos se ha producido en el ámbito de las queratoplastias. En 2025 se han realizado 26 intervenciones en este centro frente a las 12 llevadas a cabo en 2019. Dicha actividad se desarrolla en la Unidad de Córnea, Superficie Ocular y Trasplantes de Córnea. Coordinada por el oftalmólogo Francisco Rosales, completan el equipo Ana García Bernal y Cristina Escorial.

Por su parte, el coordinador médico de Trasplantes de este hospital, Antonio Campanario, y el coordinador enfermero, Carlos Visiedo, han valorado "de forma muy positiva" los resultados alcanzados, que reflejan el trabajo continuado de los profesionales implicados en la donación y el trasplante de órganos y tejidos y un avance continuo en la sensibilización social al respecto.

Ambos responsables han querido agradecer de manera especial la generosidad de las familias donantes, que en situaciones de especial dificultad han autorizado la donación, permitiendo salvar y mejorar la calidad de vida de otros pacientes. Asimismo, han destacado la elevada implicación de los distintos equipos profesionales mediante un trabajo coordinado y de calidad de los equipos asistenciales.

Destacan cómo "la concienciación sigue siendo clave para incrementar las oportunidades de trasplante de los pacientes en lista de espera, dentro del compromiso del sistema sanitario público andaluz con una atención sanitaria de calidad, solidaria y equitativa".