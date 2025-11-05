El Hospital de Valme de Sevilla presenta su modelo de atención integral a pacientes con enfermedades inmunomediadas

Presentación del Modelo de Atención Integral a Pacientes con Enfermedades Inflamatorias Inmunomediadas en Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Valme, en Sevilla, ha celebrado una jornada dedicada a la presentación de su Modelo de Atención Integral a Pacientes con Enfermedades Inflamatorias Inmunomediadas, denominado 'Proyecto IMID', una iniciativa que ofrece un abordaje coordinado, multidisciplinar e integral a las personas que conviven con este tipo de patologías.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, el término enfermedades inmunomediadas hace referencia a un grupo heterogéneo de patologías que comparten alteraciones del sistema inmunológico y el desarrollo de una inflamación crónica sistémica, con gran impacto en la calidad de vida de quienes las padecen. Bajo el acrónimo IMID se engloban dolencias como la artritis reumatoide, artritis psoriásica, espondiloartritis, lupus eritematoso sistémico, vasculitis, psoriasis, hidradenitis, enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, entre otras, que afectan al 6,4% de la población en España, más de 2,5 millones de personas.

ATENCIÓN EFICIENTE E INTEGRAL

El modelo IMID de Valme integra diversas especialidades médicas y de enfermería bajo la coordinación del servicio de Reumatología, con la participación de Dermatología, Oftalmología, Digestivo, Medicina Interna, Pediatría y Farmacia. El objetivo es mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes mediante una atención más eficiente, coordinada y personalizada.

Por su parte, la directora gerente del Área Sanitaria Sur de Sevilla, Inmaculada Vázquez, ha enmarcado "la relevancia de este modelo asistencial como herramienta clínica para una atención sanitaria más integrada y eficiente, basada en la coordinación entre servicios y el seguimiento personalizado".

La jornada, de carácter intrahospitalario, ha contado con la participación del equipo directivo y de los especialistas implicados en el manejo de estas patologías. El programa se ha dividido en dos bloques: el primero con una ponencia inaugural a cargo de Víctor Ortega, de la Subdirección de Gobierno Funcional de Sistemas de Información y Acompañamiento al Usuario, centrada en la mejora de los sistemas de información y la recogida de indicadores sobre la evolución de las enfermedades y la satisfacción percibida de los pacientes.

A continuación, se han desarrollado ponencias científico-técnicas a cargo de especialistas de las distintas áreas. La jefa de Reumatología, María Luisa Velloso, ha presentado asimismo el propio Modelo IMID, seguida por la jefa de Dermatología, Amalia Pérez, y la reumatóloga Raquel Hernández, quienes expusieron la experiencia de la Unidad Multidisciplinar de Enfermedad Psoriásica, primera acreditada en Andalucía por la Sociedad Española de Calidad Asistencial.

Posteriormente, la oftalmóloga Rosario Andersen y el reumatólogo Sergio Rodríguez han presentado la experiencia de la Unidad Multidisciplinar de Uveítis, una de las más veteranas de Andalucía.

Asimismo, la farmacéutica Mercedes Galván ha explicado la sistemática de trabajo y la atención farmacéutica en las comisiones IMID. La especialista en Digestivo María Ángeles Pérez abordó las terapias avanzadas, mientras que la enfermera Gloria Nadales, de la Unidad de Día de Digestivo, trató el papel de la enfermería especializada y los hospitales de día.

La internista Esther Sánchez centró su intervención en las autoinmunidades, autoinflamaciones y autodeficiencias, y el pediatra Pablo Obando cerró la jornada hablando sobre la transición de pacientes pediátricos a la edad adulta.

PROYECTO INNOVADOR 'IMID VALME'

El modelo IMID Valme comenzó a desarrollarse en 2021 impulsado por el servicio de Reumatología, con la implicación de las distintas especialidades clínicas. Su finalidad es coordinar el trabajo multidisciplinar para dar respuesta a la complejidad de estas patologías y lograr una mejor gestión clínica.

Según explicó María Luisa Velloso, entre los objetivos del proyecto destacan "la coordinación entre especialistas, la creación de circuitos asistenciales más eficientes, la mejora de la accesibilidad en un área sanitaria extensa y la evaluación continua de los resultados en salud para avanzar hacia una mejora constante en la atención del paciente IMID".

Este modelo sitúa al paciente en el centro del proceso asistencial e integra la atención hospitalaria con la atención primaria, en el marco del Área Sanitaria Sur de Sevilla, favoreciendo la colaboración entre profesionales médicos, de enfermería y de atención primaria. Además, el proyecto incluye la participación de asociaciones de pacientes, que ya protagonizaron unas jornadas específicas el pasado año.

El balance de resultados refleja un aumento de consultas monográficas dedicadas a patologías IMID y el liderazgo del Hospital de Valme en la asistencia multidisciplinar, con consultas conjuntas entre distintas especialidades, como Dermatología-Psoriasis, Reumatología-Dermatología Autoinmunes, Reumatología-Neumología, Pediatría-Reumatología o Oftalmología-Reumatología para Uveítis.

Los profesionales implicados han destacado asimismo que, además de constatar mejoras en la eficiencia y agilidad asistencial, este modelo tiene un impacto positivo en la docencia pre y posgrado, con la rotación de residentes por estas consultas pioneras, y también en el ámbito de la investigación, generando proyectos científicos, trabajos fin de grado y tesis doctorales.

Finalmente, Inmaculada Vázquez subrayó que "este modelo asistencial aporta un enfoque integral que permite centrarse en el paciente, independientemente de las especialidades implicadas, y elimina la fragmentación de la atención que suele afectar a quienes padecen este tipo de enfermedades complejas".