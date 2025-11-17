El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla opera a menores con parálisis cerebral en cirugías complejas de una sola sesión

Vista del quirófano en una intervención de Cirugía Ortopédica en el Hospital Virgen del Rocío - HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

La Unidad de Ortopedia Infantil del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, que coordina el doctor Carlos Alfonso Bravo, realiza en una sola sesión cirugías "complejas y altamente especializadas". Estas intervenciones "multinivel" mejoran la deambulación, la calidad de vida y la funcionalidad de los pacientes con parálisis cerebral y facilitan, asimismo, el día a día a sus familiares-cuidadores.

Según ha informado el centro en una nota de prensa, este tipo de procedimientos de Cirugía Neuromuscular Pediátrica combinan múltiples cirugías ortopédicas en una sola sesión pudiendo alcanzar, en deformidades complejas, hasta las diez o doce horas de intervención con dos o tres equipos operando de forma simultánea.

Cada semana, los quirófanos del Hospital Infantil acogen estas cirugías "altamente especializadas" de las que este centro sevillano es referencia a nivel nacional, reconocido por el Ministerio de Sanidad como Centros, Servicios y Unidades de referencia (CSUR).

Al respecto, el doctor Alfonso Bravo ha destacado que en estas intervenciones multinivel se consigue "mejorar la deambulación, posición y funcionalidad de estos pacientes y pueden tener una vida más cómoda". Para ello, en el mismo acto quirúrgico pueden ser intervenidos de cadera, rodillas y tobillos, con lo que "se consigue que la recuperación sea más rápida y efectiva".

Así, la Junta explicado que estas cirugías las llevan a cabo el citado médico, coordinador de la Unidad de Ortopedia, junto a su equipo, formado por los doctores Encarnación Macías, Roser Janariz, Macarena Serrano, Juan Luis Cano y Gabriel Moreno. Además, en el tratamiento y seguimiento integral de estos pacientes participan los equipos de otros cirujanos referentes como son los doctores de columna, José María López Puerta, y el especialista en miembro superior, Juan José Gil.

Junto a las intervenciones que cada semana se realizan en el centro, el próximo mes de enero se volverá a reunir un comité de expertos cirujanos de toda Andalucía liderados por el jefe de sección de Neuroortopedia del Hospital Niño Jesús de Madrid, Ignacio Martínez Caballero, y el doctor Carlos Alfonso Bravo, junto a otros destacados profesionales de la especialidad.

De esta forma, según ha detallado el centro, buscan "practicar una cirugía en varios campos quirúrgicos simultáneos, aplicando las técnicas más novedosas de la especialidad desarrolladas por el doctor Martínez Caballero". Entre otras, el alargamiento percutáneo con aguja intramuscular (APAI) de las estructuras musculo- tendinosas que, por su acortamiento, limitan la movilidad y provocan deformidades articulares.

La cirugía multinivel del paciente pediátrico, que se realiza también para pacientes con escoliosis severa, pretende "la mejora o adquisición de la marcha en un único acto quirúrgico".

Para tal fin, se requiere "un amplio esfuerzo de coordinación" llevado a cabo no solo por los cirujanos sino también por médicos residentes, facultativos de anestesiología pediátrica (coordinado por la doctora Reyes Vázquez), Rehabilitación (doctoras Patricia Ferrand y Cristina Falcón), DUES, TCAE y celadores (coordinado por María Luisa García Calzada).