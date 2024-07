La Junta acusa a la Diputación de Sevilla de "no ejercer las competencias" en materia de control del Virus del Nilo

SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha acusado este jueves a la Diputación de "no ejercer, de manera reiterada, las competencias de asistencia técnica y económica a los ayuntamientos de la provincia" en lo relacionado con el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores Transmisores de Fiebre del Nilo Occidental (PEVA), desplegado en 2021 y de "obligado cumplimiento para las administraciones locales, diputaciones y ayuntamientos".

En un comunicado, la Junta replica así a las "informaciones inciertas" trasladadas este pasado miércoles por el diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación de Sevilla, Gonzalo Domínguez, tras mantener una reunión con representantes municipales de los once municipios que, por su actividad agrícola, son los más afectados por la presencia de mosquitos "con el riesgo potencial de transmitir la enfermedad del Virus del Nilo".

Se trata de Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, Bollullos de la Mitación, Isla Mayor, Aznalcázar, Coria del Río, Almensilla, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan y Lebrija. En este sentido, sus representantes municipales han firmado, junto con la Diputación, la solicitud de una reunión urgente a la Junta de Andalucía.

"La Diputación y estos ayuntamientos entendemos que la competencia de actuación en esta materia no es municipal, a pesar de lo que la Junta de Andalucía establece en el PEVA. Pero lo importante ahora para la Diputación es actuar, porque no podemos dejar a estos once municipios desasistidos, porque ni tienen los recursos económicos, ni tienen los medios técnicos y humanos para poder desarrollar una fumigación a gran escala", afirmaba el diputado provincial.

En su nota de prensa, la Consejería de Salud ha recordado que la Dirección General de Salud Pública ha convocado dos reuniones en el mes de junio sobre este programa de control del Virus del Nilo, concretamente, el 10 y el 20 de junio. "A la reunión del 20 de junio, la Diputación de Sevilla ni siquiera asistió", ha lamentado la Junta, que ha anunciado una tercera el próximo 9 de julio a las 16,00 horas. "En sendas reuniones, en ningún momento se puso en cuestión el ámbito competencial de cada Administración. Además, existen sentencias tanto del TSJA como del Supremo que dictaminan que son las administraciones locales las que deben ejercer las competencias decretadas por la Junta en la ejecución de control de los mosquitos", relata el comunicado.

La Fiebre del Nilo Occidental es una enfermedad viral transmitida principalmente por mosquitos del género Culex. En los últimos años, se ha observado un incremento en los casos registrados en diversas regiones de Europa, incluyendo Andalucía. Este aumento, unido al brote que se produjo en 2020, ha llevado a la Junta a tomar medidas proactivas y preventivas para controlar la propagación del virus y proteger la salud de los ciudadanos.

El Programa de Vigilancia es una tarea que requiere de la participación "activa y coordinada" de todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales. Asimismo, "es necesario que estas medidas se realicen de manera uniforme y efectiva. Es esencial que todas las partes involucradas cumplan con las medidas establecidas para garantizar el éxito del Programa y la protección de la salud de los andaluces", ha explicado la Junta.

Con este programa, "se ha disminuido drásticamente el número de casos en humanos tras los detectados en 2020" y se ha logrado la "capacidad de una respuesta rápida y efectiva ante la detección de la circulación del virus en cualquier rincón de la comunidad autónoma, así como la colaboración ciudadana ante las medidas preventivas y de promoción de la salud".