La Junta de Andalucía inaugura el punto limpio de Camas (Sevilla) tras una inversión de casi medio millón de euros

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, junto al alcalde de Camas, Víctor Manuel Ávila, asisten en la inauguración del nuevo punto limpio de la localidad sevillana de Camas. - María José López - Europa Press

CAMAS (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha inaugurado este miércoles el nuevo punto limpio de Camas (Sevilla), una infraestructura concebida para mejorar la gestión de los residuos de origen doméstico que, por sus características o volumen, no pueden depositarse en los sistemas habituales de recogida. La actuación, que ha tenido un plazo de ejecución de cinco meses, ha supuesto una inversión total de 482.681,96 euros, cofinanciado con fondos europeos Feader, reforzando así el compromiso de la Administración andaluza "con una gestión más eficiente y responsable de los residuos en el ámbito local".

Tal y como ha emitido el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa, la nueva instalación se ubica en el extremo sur del Parque Empresarial Parque Plata, al norte del núcleo urbano de Camas, en una parcela cedida por el Consistorio de Camas. Al respecto, la consejera ha agradecido "la colaboración institucional entre administraciones para avanzar más rápido en los objetivos comunes". Camas, situado junto a la capital sevillana y separado de ella por el río Guadalquivir, cuenta con una población cercana a los 28.700 habitantes, a los que se suman las empresas asentadas en los diferentes parques empresariales y comerciales de la localidad. El Parque Plata, concretamente, cuenta con cerca de un centenar de empresas en su recinto.

Durante la inauguración, la consejera ha subrayado que esta nueva infraestructura "supone un paso importante para acercar a la ciudadanía servicios públicos modernos y bien dimensionados, pensados para facilitar la correcta separación y entrega de residuos". En este sentido, la consejera ha hecho hincapié en que la normativa europea, estatal y autonómica establece que, en 2025, el 55 por ciento de los residuos municipales deben destinarse a preparación para la reutilización y reciclado, porcentaje que se incrementará hasta el 60 por ciento en 2030 y al 65 por ciento en 2035. En este sentido, ha afirmado que asumen este compromiso "como un reto compartido por todos los andaluces, porque cada gesto cuenta".

Tal y como ha detallado el Gobierno andaluz, el objetivo del punto limpio es recoger y canalizar de forma correcta residuos voluminosos, restos de pequeñas obras, residuos vegetales, aparatos eléctricos y electrónicos, aceites usados o materiales potencialmente contaminantes, garantizando su traslado posterior a las plantas de tratamiento adecuadas. García ha indicado que esta instalación "contribuye a prevenir vertidos incontrolados y a fomentar hábitos responsables en materia de reciclaje y protección ambiental".

En concreto, la parcela sobre la que se asienta el punto limpio cuenta con una superficie aproximada de 3.182 metros cuadrados. Así, en el interior de la instalación se han dispuesto diferentes áreas funcionales que permiten una gestión ordenada de los residuos, en un recinto que se estructura en dos plataformas a distinto nivel, y con una plataforma inferior acoge los elementos de control y los contenedores de recogida de residuos voluminosos. Por su parte, la plataforma superior, elevada dos metros, está pensada para que los ciudadanos puedan descargar con comodidad residuos voluminosos directamente en los contenedores, contando con rampas de acceso y sistemas de protección que evitan caídas a distinto nivel.

En el acto también han estado presentes el alcalde de Camas, Víctor Manuel Ávila; la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez; y la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la provincia de Sevilla, Inmaculada Gallardo. Junto a ellos han asistido otros representantes del Consistorio de Camas, así como responsables de la empresa Inversiones, Desarrollo y Proyectos, SL, que ha asumido la redacción del proyecto y la dirección de obra, y de la empresa Constructora ARPO, SA, encargada de la ejecución de los trabajos.

Al respecto, la consejera ha apuntado que la puesta en funcionamiento del punto limpio de Camas "refuerza la red de infraestructuras de gestión de residuos en la provincia de Sevilla, acercando a la ciudadanía recursos que facilitan la correcta separación y valorización de los materiales". En su intervención, ha señalado que este tipo de instalaciones contribuyen "de forma decisiva" a avanzar hacia modelos de economía circular más eficientes, en los que los residuos dejan de ser un problema para convertirse en una oportunidad".

Esta consejería viene desarrollando una estrategia de apoyo directo a los municipios andaluces para avanzar en la correcta gestión de residuos. Precisamente, uno de los objetivos del Plan Integral de Residuos de Andalucía 2030 (PIRec 2030) es garantizar que todos los municipios andaluces de más de 2.000 habitantes cuenten con una red adecuada de instalaciones para la separación y tratamiento de residuos domésticos.

Como consecuencia, desde 2019 se han ejecutado inversiones por valor de 12,6 millones de euros, cofinanciadas con fondos europeos Feder, que han permitido levantar 26 puntos limpios a las localidades de Adra y Berja (Almería); La Línea de la Concepción, Prado del Rey y Puerto Serrano (Cádiz); Córdoba-Levante, El Viso, Luque, Posadas, Priego de Córdoba, Fuente Obejuna y Montilla (Córdoba); Huétor Tájar e Iznalloz (Granada); Alcaudete, Baeza, La Carolina, Quesada, Villacarrillo, Arjona y Torredonjimeno (Jaén); Málaga capital y Aznalcázar, Mairena del Alcor, Sevilla capital y Tomares (Sevilla).

Asimismo, actualmente están en curso nuevas actuaciones por valor de 5,5 millones de euros cofinanciados, en este caso, con fondos Feader, con proyectos en ejecución o ya ejecutados en los municipios de Chipiona (Cádiz); Atarfe y Pulianas (Granada); Aracena (Huelva); Jódar, Mengíbar y Villanueva del Arzobispo (Jaén); Casares (Málaga), y Camas, Bormujos y Mairena del Aljarafe (Sevilla). Asimismo, se encuentra actualmente a punto de comenzar la ejecución del punto limpio de Isla Cristina (Huelva), con un valor total de todo el proyecto de más de 600.000 euros, cofinanciado con fondos europeos NextGenerationEU. Al hilo, García ha apostillado que la intención ha sido "extender estas infraestructuras a todo el territorio andaluz, porque el acceso a un punto limpio es un derecho de todos los ciudadanos".

En la provincia de Sevilla, la inversión en marcha asciende a casi 1,5 millones de euros. A esta cantidad se suman los 2,2 millones ya invertidos en los puntos limpios de Aznalcázar, Mairena del Alcor, Sevilla capital y Tomares. En total, son 3,7 millones de euros destinados a dotar a la provincia de Sevilla de instalaciones que "refuercen la educación ambiental, faciliten la correcta gestión de los residuos y acerquen a la ciudadanía al modelo de economía circular".

En este sentido, García ha valorado que este tipo de instalaciones mejoran el tratamiento de residuos, al tiempo que fomentan valores ambientales, y ha precisado que cuando los ciudadanos cuentan con infraestructuras como los puntos limpios, se genera "una conciencia mayor" sobre reducir, reutilizar y reciclar, y se asume "que es una tarea compartida en la que todos tenemos un papel".

Asimismo, ha destacado el impulso de la Junta en materia de economía circular, con inversiones globales de 217,6 millones de euros en los últimos años destinados a la mejora de la gestión de residuos y a proyectos innovadores de reutilización. De esta cantidad, 156 millones se han dirigido específicamente a subvenciones para consistorios y entidades locales.

Bajo este contexto, en 2025, la Consejería ha contemplado nuevas subvenciones que incluyen diez millones de euros para la adquisición de vehículos de recogida de biorresiduos, ya resueltas, así como 81,4 millones para proyectos de economía circular y mejora de la gestión de residuos. Además, el Plan Planeta (Plan de Estaciones de Transferencia de Andalucía) está ultimando su resolución.