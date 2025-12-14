La Junta concede la distinción de zona cardioasegurada a quince nuevas instalaciones

La Delegación Territorial de la Consejería de Sanidad en Sevilla ha concedido la distinción 'Zona Cardioasegurada' a quince nuevas entidades en la provincia. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de la Consejería de Sanidad en Sevilla ha concedido la distinción 'Zona Cardioasegurada' a quince nuevas entidades en la provincia que han cumplido los requisitos en materia formativa y de dotación de desfibriladores externos semiautomáticos en sus instalaciones. Se trata de la Pontifica Real e Ilustre Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) 'Centro de Los Palacios' de la Junta de Andalucía, de los centros educativos C.E.I.P. Los Cercadillos, Cpifp Los Viveros e IES Sierra del Agua y de las empresas Ilunion Pabellón Once Sevilla, Fábrica de Piensos Procavi, Premerge Entrenamiento en Emergencias, Elecnor La Rinconada, Bollo Natural Fruit La Algaba, Oficinas ISS Facility Services, Acentis Plus SL, Vía Ágora Mairena, Hotel Apartamentos Simón Verde y Culmia Ciencias Park, así como la fábrica de Cervezas Gran Vía.

Según ha detallado el Gobierno andaluz en una nota, la delegada de Salud, Silvia Pozo, el director asistencial del Centro de Emergencias Sanitarias 061 en Andalucía, José María Villadiego y el director del servicio provincial del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Mario Pérez, han hecho entrega de estas distinciones que otorga la administración sanitaria andaluza a través del 061 y cuyo objetivo es reconocer el esfuerzo de las empresas e instituciones por dotarse de desfibriladores y formar a sus profesionales en primeros auxilios.

En contexto, con estas últimas, ya ascienden a 142 las entidades que cuentan con este reconocimiento en Sevilla. En virtud de este distintivo, los profesionales de las entidades certificadas se encuentran capacitados para actuar de forma inmediata en caso de presenciar una parada cardiorrespiratoria, sumando sinergias a la posterior asistencia por parte de los equipos de emergencias sanitarias, con la finalidad así de disminuir la mortalidad y secuelas "a través de una excelente actuación inicial".

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 es el encargado de la gestión y registro de las organizaciones que disponen del distintivo 'zona cardioasegurada', que constata que estas instituciones han formado a sus profesionales y han ubicado desfibriladores en sus instalaciones, en el número y los lugares adecuados, según lo establecido en la Orden de 4 de junio de 2013. Una normativa promovida por la Junta de Andalucía con objeto de desarrollar el apartado de formación dentro del Decreto andaluz que regula la utilización de desfibriladores externos automatizados en lugares públicos fuera del ámbito sanitario, así como el manejo de los equipos por parte del personal no facultativo.

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo occidental y, entre ellas, ocupa un lugar destacado la muerte súbita cardíaca que suele ocurrir, de manera mayoritaria, fuera del entorno hospitalario. Tal y como ha agregado la Junta, la correcta atención a la parada cardiorrespiratoria consiste en la aplicación precoz de una serie de acciones conocidas como cadena de supervivencia, que incluye, por este orden, el reconocimiento de la situación y activación del sistema de emergencias sanitarias, el inicio inmediato de las maniobras de soporte vital básico, la desfibrilación eléctrica precoz y la rápida instauración de las técnicas de soporte vital avanzado.

Los equipos del 061 asisten al año alrededor de mil paradas cardiacas fuera de los hospitales andaluces. Estos episodios, que pueden sobrevenir en cualquier lugar con pequeños síntomas como el ahogo y la pérdida de conocimiento, están motivados generalmente por problemas de fibrilación ventricular y de taquicardia ventricular sin pulso, que impiden el bombeo de la sangre y la llegada de oxígeno a todo el cuerpo.

En contexto, los cinco minutos posteriores a una parada cardiorrespiratoria son "claves para el afectado" y, por ello, "es fundamental que la persona que tiene el contacto inicial actúe de forma inmediata alertando a los equipos de emergencias sanitarias y aplicando entre tanto técnicas de reanimación básicas", como la ventilación boca a boca y el masaje cardíaco externo. La disponibilidad de un equipo de desfibrilación eléctrica precoz, que puede ser utilizado por personal ajeno a la profesión sanitaria con la realización de un curso básico de entrenamiento, añade el recurso más eficaz para restablecer el ritmo cardíaco viable y reducir al máximo el riesgo de muerte.

Con la finalidad de facilitar la actuación rápida ante situaciones de este tipo, en Sevilla se han instalado 1.238 desfibriladores externos automáticos registrados que, por sus características y funcionamiento, pueden ser manejados por personas que no son profesionales sanitarios. Estos desfibriladores externos automatizados (DEA) se ubican en organismos públicos, espacios de ocio y de grandes aglomeraciones de personas, así como en empresas privadas, de tal forma que, ante una parada cardiorrespiratoria, se puedan proporcionar unos primeros auxilios adecuados mientras acuden los servicios de emergencias.

Los recursos con los que cuenta el Servicio Provincial 061 de Sevilla, dirigido por Mario Pérez, están distribuidos "de forma estratégica para la atención de las emergencias". Dispone por tanto de seis UVI-móviles, en concreto, en el Hospital Virgen del Rocío, hospital San Lázaro, Isla de la Cartuja, polideportivo San Pablo, Arahal y hospital El Tomillar, en Dos Hermanas. Un helicóptero con base en el helipuerto de Cartuja, dos equipos de coordinación avanzada (ECA), con base en el polideportivo San Pablo y en el hospital Virgen del Rocío más una ambulancia de soporte vital básico (SVB) con base en Cartuja. Asimismo, también cuenta este servicio provincial con un vehículo de apoyo logístico para intervención en emergencias colectivas.