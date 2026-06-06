La Junta impulsa la instalación de expendedoras de bebida y comida en centros del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla

Archivo - Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Imagen de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha iniciado un procedimiento para dotar de máquinas expendedoras de comida y bebida a centros sanitarios vinculados al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

En concreto, el SAS, adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha sacado a licitación la "concesión de dominio público para la instalación, mantenimiento y explotación de máquinas expendedoras de los centros del Hospital Universitario Virgen del Rocío" de Sevilla "en régimen de concurrencia".

El importe de esta licitación se cifra en 66.670,90 euros, si bien el valor estimado del contrato asciende a 133.341,80 euros, según la información publicada por la Junta de Andalucía en su página web y consultada por Europa Press, en la que se precisa que el plazo para presentar ofertas finaliza a las 15,00 horas del próximo 22 de junio.

En la memoria justificativa de esta licitación, firmada por la directora Económica Administrativa de la Central Provincial de Compras de Sevilla, se expone que las "máquinas expendedoras de bebidas, comidas envasadas y otros productos de venta al por menor" figuran entre las dotaciones que "en las últimas décadas se han ido incorporando a los centros sanitarios, y singularmente a los hospitales", que "vienen redundando en una mejora de la experiencia de los usuarios, pacientes y profesionales del SAS en términos de comodidad y confort".

De esta manera, el Servicio Andaluz de Salud se ha propuesto que cuenten con estas máquinas una serie de centros del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla; en concreto, el Hospital General, el Hospital de Rehabilitación y Traumatología, el Hospital Infantil y el Hospital de la Mujer.

También, los edificios de Gestión de Recursos, de Gobierno y de Laboratorios, así como el Centro de Diagnóstico y Tratamiento, la Cocina y la Lavandería Central, según se especifica en la misma memoria, en la que además se detalla que la instalación de estas máquinas expendedoras prevé extenderse también al Hospital Doctor Muñoz Cariñanos, a los centros de Consultas Externas Doctor Fleming y Virgen de los Reyes de Sevilla, y a la Comunidad Terapéutica de Salud Mental Virgen del Rocío ubicada en el barrio de Los Bermejales, en la Avenida de Jerez.

Desde la Junta de Andalucía justifican esta licitación "en la medida en que la prestación de dicho servicio no supone una función o competencia directa del SAS ni está incluida en las carteras de servicios de atención primaria y hospitalaria gestionada por dicho ente", de forma que "se carece de personal y medios para su desarrollo", y se considera que esta prestación es "susceptible de gestión por parte de un ente ajeno a la Administración a través de la figura jurídica de la concesión de dominio público".

La referida "concesión administrativa" pretende habilitar "a la persona concesionaria para la venta, en los espacios señalados para ello" y a través de máquinas expendedoras, de artículos como bebidas calientes y frías, frutas, frutos secos, 'snacks', bocadillos y sándwiches y preparados lácteos.

PROHIBIDA LA VENTA DE TABACO Y ALCOHOL

En el mismo documento de memoria justificativa se especifica que "solo se podrán dispensar productos alimenticios que estén debidamente envasados y no exijan ninguna manipulación, quedando terminantemente prohibida la venta de tabaco y alcohol".

Además, se aclara que "el concesionario será responsable del suministro, instalación, mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, y la limpieza de las máquinas y equipamientos instalados, así como de los espacios en los que se lleve a cabo dicha instalación". Y, "en caso de considerarlos necesarios, el concesionario se hará cargo de los trabajos y obras de adecuación de los espacios concesionados, previa autorización" del Hospital Virgen del Rocío.

La superficie del dominio público objeto de la concesión asciende a 132 metros cuadrados, y "la persona concesionaria abonará al SAS un canon de explotación mínimo anual de 13.334,18 euros", un montante que "será sometido a revisión anual en función del Índice de Precios de Consumo (IPC) del Alquiler publicado por el Instituto Nacional de Estadística para los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de revisión".

Asimismo, la memoria justificativa aclara que la licitación se llevará a cabo "por la totalidad de la concesión en un único lote que comprenderá la totalidad de las máquinas expendedoras, al tratarse de una prestación en la que prima la uniformidad del servicio que se quiere ofrecer a los usuarios" del Hospital Virgen del Rocío "en lo que respecta a la calidad y variedad de productos y a sus tarifas de uso público, así como la eficiencia logística --mínimo coste de mantenimiento y personal para más máquinas y centros dispersos y con diversas necesidades-- y, como consecuencia, también de la económica, que podrían verse comprometidas con la división en lotes del objeto concesionable".

El plazo de ejecución de esta "concesión demanial" será "de cinco años, que comenzarán a contar desde la fecha de su formalización y con independencia de la fecha de puesta en marcha de la actividad en los espacios objeto de la concesión", se precisa en la memoria justificativa, en la que también se aclara que dicho plazo "podrá ser objeto de prórroga expresa y de mutuo acuerdo por periodos anuales hasta cinco años, sin que en ningún caso el plazo total de la concesión, incluido el periodo inicial, pueda sobrepasar el total de diez años".