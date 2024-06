La Junta impulsa en Sevilla una muestra sobre la historia marítima española a través de sus juegos y juguetes

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, a través de su delegación territorial en Sevilla, ha organizado en el Museo de Artes y Costumbres Populares la exposición 'La mar de juguetes. Historia del juguete marítimo español', que muestra, por primera vez en Andalucía, parte de la historia marítima de España a través de sus juegos y juguetes, "e invita a un bonito viaje por ella, desde 1880 a 1990, mediante distintas embarcaciones de juguete y otras piezas infantiles lúdicas relacionadas con el mar y la playa".

La exposición se inaugurará el día 3 de julio y permanecerá abierta hasta enero de 2025. El Comisario de la exposición es José Antonio Quiroga y la gestora de la misma, Covadonga Monte. La colección Quiroga-Monte, a la que pertenecen las piezas seleccionadas, ha realizado desde 2003 a 2023 más de cien exposiciones en distintas ciudades españolas para todo tipo de entidades e instituciones, informa la Junta en una nota de prensa.

Estas muestras, centradas en el juguete de fabricación española --en ocasiones con muestras monográficas de trenes, juegos de mesa, juegos de arquitectura, juguetes relacionados con la ciencia, muñecas, dioramas--, han ampliado los conocimientos que se tenían de la historia del juego y el juguete desde el siglo XIX hasta el presente.

La delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Sevilla, Carmen Ortiz, ha explicado que la muestra conmemora así, la larga y extensa vinculación de la capital hispalense con el mundo de la navegación, "especialmente a través de su puerto de mercancías y a la importancia del río Guadalquivir, el único navegable de España".

Esta exposición recuerda que Sevilla, sobre todo durante el siglo XVI, fue una de las urbes más prestigiosas del mundo, y su río la vía de acceso principal al comercio con las Indias, recién descubiertas. ""Como sabemos, la privilegiada situación posibilitó que la primera circunnavegación zarpara de nuestra capital", ha añadido la delegada.

En esta exposición se presenta al público, por vez primera, algunas piezas maestras representativas de la relación entre el juguete y el mar. Entre ellas, el marinero con aro (c. 1880) de la manufactura Roca Farriols; el tiovivo con barcas (c. 1890) de Jorge Rais; la barquillera (c. 1908) de Hispania y el buque de guerra (1910) de Enrique Rais, fabricados entre esos años por los hojalateros del barrio de Gracia de Barcelona.

Todas las piezas expuestas --originales y de fabricación española-- se encuentran estrechamente vinculadas a los cambios sociales y tecnológicos de las épocas de su fabricación, y representan, en muchos casos, recreaciones, a diferentes escalas, de embarcaciones y objetos náuticos reales. Entre los objetos infantiles que se expondrán hay tres barcos de juguete que formaron parte de la infancia de Aníbal González Álvarez-Ossorio (Sevilla, 1876-1929), ilustre arquitecto hispalense, creador, entre otros edificios, del Pabellón Mudéjar que acogerá esta muestra.