La Junta licita el centro de transformación para las 38 viviendas sociales que está construyendo en Utrera (Sevilla)

Construcción de viviendas en Utrera (Sevilla). - JUNTA DE ANDALUCÍA

UTRERA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha licitado las obras para el centro de transformación e instalaciones de distribución que dotará de suministro eléctrico al edificio de 38 viviendas sociales que está construyendo en Utrera (Sevilla).

En una nota, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha hecho hincapié en la importancia de este contrato, que se complementa "con la apuesta por la vivienda pública que hemos hecho en Utrera, donde hacía 16 años que no se levantaba una promoción de estas características".

"Las políticas de vivienda del Gobierno de Juanma Moreno están encaminadas a ofrecer más posibilidades a los ciudadanos para acceder a un hogar e iniciar su proyecto de vida", ha subrayado Díaz.

El proyecto residencial de Ruedos de Consolación consiste en la construcción de un edificio de 38 viviendas públicas, con una inversión de más de 4,9 millones de euros, financiados en su mayoría con fondos propios de la Junta de Andalucía a los que se sumará una subvención del Plan Ecovivienda, el programa ideado por la administración autonómica para la gestión de los fondos europeos Next Generation en vivienda. Se trata de un edificio de tipología plurifamiliar y de baja altura (dos plantas).

Asimismo, la Junta ha indicado que las viviendas presentarán un promedio de superficie útil de 75 metros cuadrados y estarán dotadas de plazas de aparcamiento cubiertas en superficie e instalaciones para garantizar la eficiencia energética.

El proyecto de este edificio contempla un local de características adecuadas para la instalación del centro de transformación, así como de las instalaciones eléctricas interiores desde dicho centro hasta cada una de las viviendas.

La actuación, cuyo presupuesto base asciende a 95.125 euros, se llevará a cabo en un plazo estimado de cuatro meses, a partir del inicio de los trabajos. Este transformador de 360 kilovoltiamperios proporcionará corriente eléctrica al conjunto de viviendas y sus zonas comunes. El centro de transformación contará con unidad telecontrol y acometida subterránea. Tanto muros, como cubiertas y soleras serán resistentes al fuego y las paredes y techos presentarán un nivel de aislamiento adecuado para reducir la contaminación acústica.

Las viviendas de los Ruedos de Consolación se destinarán, en régimen general de alquiler durante 50 años, a las familias que se hayan inscrito en el Registro de Demandantes del Ayuntamiento de Utrera que no superen cuatro veces el Iprem.

El edificio contará con tres núcleos de comunicaciones, con ascensor y escalera, intercomunicados a través de una galería por la que se accede a las viviendas. Ruedos de Consolación dispondrá además de espacios libres ajardinados de uso comunitario que propiciarán un modo de vida confortable.