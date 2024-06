La Junta regulará los tratamientos con oxígeno a alta presión en las 24 unidades privadas que hay en Andalucía

SEVILLA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía regulará mediante una orden, ahora en información pública, el funcionamiento de las unidades hiperbáricas privadas como ya hizo con las clínicas dentales y estéticas con el fin de "mejorar la seguridad de pacientes y la calidad sanitaria de las actuaciones previstas en la cartera de servicios de los centros que se dedican a la medicina hiperbárica". En la actualidad, Andalucía cuenta con 24 instalaciones privadas de medicina hiperbárica.

Fuentes de la Junta de Andalucía explican a Europa Press que "la complejidad creciente de las actuaciones sanitarias de medicina hiperbárica precisa de un sistema de capacitación específica que pueda dar respuesta a las necesidades de formación crecientes y que además tenga validez en todo el territorio del Estado y estando adaptado a los principios del Espacio Europeo de Educación Superior. Estas características sólo se cumplen con la formación recogida en el proyecto de orden de un Máster universitario con prácticas presenciales acreditadas en Medicina Hiperbárica y Subacuática".

La terapia con oxígeno hiperbárico implica el suministro de oxígeno a una presión más alta de lo normal para aumentar la cantidad de oxígeno en la sangre. También es conocida como oxigenoterapia hiperbárica. Las enfermedades que se pueden tratar con esta técnica es el pie diabético, heridas crónicas, sordera súbita, intoxicación por monóxido de carbono, lesiones por aplastamiento, escaras, úlceras en piernas y pies, quemaduras térmicas agudas e injertos de piel, entre otras. A criterio del facultativo, esta terapia puede usarse en caso de lesión cerebral aguda y crónica y en reimplante de miembros, entre otra casuística.

La medicina hiperbárica puede llevarse a cabo en centros hospitalarios o no pero en el caso de que la unidad de este tipo de terapia no esté dentro de un hospital "deberá tener un documento de vinculación con un centro hospitalario dotado con Servicios de Urgencias y Cuidados Intensivos". Este tipo de medicina en España no está entre las especialidades en Ciencias de la Salud, quedando esta unidad asistencial "bajo la responsabilidad de un médico". Hasta ahora, la capacitación específica se adquiría mediante ciclos formativos equivalentes a másteres, diplomaturas de postgrado o cursos de especialización en medicina subacuática e hiperbárica impartidos por diferentes instituciones y organismos.