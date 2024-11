La Junta valora la promoción de Andalucía en los Latin Grammys como "destino diferencial y experiencial"

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento en su reunión de este martes, 26 de noviembre, de la participación de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior en la edición 25 de los Annual Latin Grammy Awards, con acciones "centradas en impulsar la promoción de Andalucía como destino diferencial y experiencial", apoyadas en la cultura y el patrimonio como "elementos distintivos fundamentales", siguiendo el concepto de la recientemente estrenada campaña 'Surrender to the Andalusian Crush'.

Así se detalla en la referencia del Consejo de Gobierno, donde se expone que la colaboración con The Latin Recording Academy sitúa a la comunidad en "un lugar preferente para los emisores americanos", mercados que mantienen "un gran potencial emisor para el destino andaluz y que permiten avanzar en la estrategia de captación de viajeros con estancias más prolongadas, que realicen un mayor gasto en el destino y muestren interés por extender su visita a varios puntos de Andalucía".

Entre otras, la actuación de la Junta de Andalucía ha estado "especialmente enfocada al establecimiento de relaciones comerciales con el sector turístico 'premium', contactando con operadores destacados en este mercado, así como con medios de comunicación para mejorar la presencia de la marca Andalucía".

Además, como patrocinador oficial del evento, Andalucía ha contado con una presencia destacada en los actos programados en torno a la gala de celebración del 25 aniversario de los premios Grammy Latinos.

En concreto, la marca turística Andalucía ha estado presente en los Premios Especiales, en los 'Leading Ladies', en la recepción de los nominados, en la elección del Best New Artist, en la elección de la personalidad del año --Person of the Year, POTY-- y la gala de entrega de los Premios de la Academia Latina del Grammy, celebrada el 14 de noviembre en el Kaseya Arena.

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, como parte del acuerdo alcanzado con The Latin Recording Academy, promotor de los Latin Grammy, patrocinó también con carácter previo los conciertos celebrados en nuestra comunidad con motivo de la 25ª edición de los reconocidos galardones.

Las 'music sessions' han consistido en la celebración en Cádiz del evento 'Latin Grammy Celebra: Paco de Lucía' el 13 de abril de 2024, y la 'Latin Grammy Session' de Málaga el 16 de mayo de 2024.

Con ambas actuaciones, Andalucía "se posicionó como referente internacional de la música latina, proyectando su riqueza patrimonial y musical junto al talento de reconocidos artistas que reforzaron la imagen de la región como destino de primer nivel", según valoran desde la Junta.

Los conciertos --continúan desde el Gobierno andaluz-- "atrajeron la atención hacia Andalucía, impulsando la estrategia de promoción turística que a su vez se vio amplificada con las campañas de comunicación realizadas y la retransmisión en redes sociales, que incrementaron la visibilidad global de Andalucía como destino para los amantes de la música y el turismo cultural".

Por último, del 10 al 14 de noviembre, se organizó la 'Semana de Andalucía en Miami', coincidiendo expresamente con la celebración de los Latin Grammy.

Con la colaboración de Turespaña y de Andalucía Trade, se convocó a "numerosos operadores y gestores de demanda turística estadounidenses", como agencias de viaje, medios de comunicación, navieras y aerolíneas, que pudieron "conocer de primera mano la oferta turística de Andalucía".

Bajo el formato de encuentros 'Business-to-Business (B2B)', se celebraron diversas reuniones, entre otros, con Royal Caribbean y Silversea, para "fomentar las relaciones, mejorar el posicionamiento de los puertos andaluces en sus rutas comerciales y analizar la posibilidad de establecer un nuevo puerto base en Andalucía para sus cruceros"; American Airlines, a quien se presentaron casos de negocio específicos para el emisor estadounidense, así como datos de demanda no cubierta para este mercado y las opciones receptoras que presentan los aeropuertos andaluces; o Miami Airport, con quien se trató "la posibilidad de abrir nuevas rutas turísticas hacia Andalucía".

Como complemento a estas reuniones, y "orientado a captar la atención de los medios estadounidenses y latinoamericanos con sede en la ciudad de Miami y en el Estado de Florida", también se organizó un evento gastronómico, en colaboración con Turespaña y Andalucía Trade, en el Mila Restaurant, de la mano del chef andaluz Dani García.