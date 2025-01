El malagueño Alberto Cortés presenta este fin de semana en el Teatro Central su último proyecto, 'Analphabet'

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos espectáculos coinciden este fin de semana en el Teatro Central, espacio perteneciente a la Consejería de Cultura y Deporte. De un lado, en la sala A, a partir de las 20,30 horas se presenta 'Amadora', una producción en la que se dan cita dos Premios Nacionales 2024: el de Músicas Actuales, Miren Iza, que firma la banda sonora, y el de Literatura Dramática de María Velasco, autora de la dramaturgia y directora de la obra.

Ambas se darán cita con el público en un coloquio tras la función del viernes. En la sala B, a partir de las 19,00 horas, el malagueño Alberto Cortés presenta su última producción 'Analphabet' en la que la palabra y el movimiento serán los protagonistas. El coliseo de la Cartuja, gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, estrena la programación de 2025 con 'Amadora', una de las producciones más aclamadas por la crítica y el público que agotó las localidades en el teatro sevillano apenas salieron a la venta. Se trata de una propuesta abierta donde conviven el teatro y la música.

La productora, escritora, dramaturga y directora, María Velasco cuenta con una larga trayectoria en la dirección de obras. Cabe destacar 'La Espuma de los días', que ha obtenido cinco candidaturas a los Premios Max, y 'Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra' con la que ganó este galardón en la modalidad de Mejor Autoría Teatral y con la que continúa en gira.

Por su parte, Miren Iza es cantante-compositora y psiquiatra. Bajo el nombre de Tulsa ha editado seis discos desde el año 2007. El último, 'Ese Éxtasis', fue considerado el mejor disco nacional del 2021 por el medio especializado Muzikalia.

Ambas se unen para poner sobre las tablas junto a Teatro Kamikaze / Simei Global el montaje 'Amadora' que, según definen sus propias autores, "no es un disco ni una obra, ni un concierto ni tampoco un musical". "Se trata de una propuesta que, a través de temas musicales, soliloquios, monólogos y diálogos, espacios sonoros y acciones en el espacio, pone el foco en aquellas mujeres atrapadas en lo invisible, universalmente necesitadas e ignoradas, que reclaman de manera indirecta, con dolores, tensiones y ansiedad, el respeto que se les ha negado", indican.

VIERNES Y SÁBADO, ANALPHABET EN LA SALA B

Acompañado del violín y las conversaciones de Luz Prado, así como por la mirada externa de Mónica Valenciano, el director de escena, dramaturgo y 'performer' malagueño, Alberto Cortés, regresa al Teatro Central para presentar el viernes y el sábado su último trabajo 'Analphabet' del que firma el concepto, la dramaturgia, los textos, la dirección y la interpretación.

Se trata de una pieza en la que este artista multidisciplinar parte de su propia historia para poner en cuestión las violencias intragénero y demostrar que éstas también se encuentran afectadas por la herencia del patriarcado. Se sirve para ello de la poesía propia del romanticismo alemán, la idiosincrasia andaluza y la herida mortal de un amor en Euskadi.

En palabras del creador, 'Analphabet' es un espíritu romántico atrapado en la herida de la carne que acostumbra a manifestarse ante parejas en entornos naturales para narrar su historia. Un fantasma que, aunque aparece herido sobre un caballo y medio moribundo, trae consigo una esperanza: lo que puede hacer la poesía por la herida". La propuesta, estrenada en el FIT de Cádiz, ha formado parte del Programa de Residencias Artísticas de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales 2024, y en la pasada edición de Happening Vol.3, se pudo ver una pincelada.

Coproducido por TNT Terrasa Noves Tendències, Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, FITEI-Festival Internacional de Teatro de Expressáo Ibérica, Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa y Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, el último trabajo de Cortés ha contado con la colaboración de Azala, Graner, Goethe-Institut Madrid, Escena Patrimonio, Festival de Otoño y Ayuntamiento de La Rinconada.

Cortés cuenta con una larga y fructífera trayectoria en el teatro sevillano, donde ha presentado sus propios trabajos y colaborado con creadores de la escena andaluza. Así, en 2018 junto a Juan Luis Matilla estrenaron 'Error'; en 2019 acompañó a Silvia Balvín como dramaturgo en 'Hovering'; y en 2021 hizo lo propio en 'Mi madre muerta' de Greta&Anna. Posteriormente, en febrero 2021 y noviembre 2022 se puso a los mandos de sus propias creaciones e interpretaciones presentando 'El ardor' y 'One night at the golden bar', respectivamente.