Marín espera que el sector turístico se reactive el próximo trimestre tras perder unos 15.000 millones en Andalucía

SEVILLA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha indicado este miércoles que es "muy probable" que, con la distribución de las vacunas frente a la Covid-19, "se empiecen a reactivar las reservas y el sector" turístico "en el primer trimestre del año que viene", tras dejar atrás un 2020 en el que "se van a confirmar" las cifras que manejaba el Gobierno andaluz acerca de unas pérdidas de "más de 120.000 empleos y algo más de 15.000 millones de euros" para el turismo en Andalucía.

Así lo ha indicado el vicepresidente en una comparecencia en el Pleno del Parlamento andaluz para abordar la repercusión en el turismo de las medidas adoptadas durante el estado de alarma decretado en España por la pandemia de la Covid-19, al respecto de lo cual ha subrayado que "es obvio" que "cualquier medida que afecte a la movilidad" impacta "directamente sobre el sector turístico".

En esa línea, ha lamentado que las previsiones de pérdidas económicas y de empleos en el turismo que manejaba la Junta al inicio de la pandemia "se van a confirmar, pero estamos todavía en la gestión de la crisis", por lo que hay que tomar "con cautela" una información que aún "puede variar", según ha apostillado.

Marín ha defendido que desde la Consejería que él dirige, y desde la Junta en general, están "intentando mantener vivo el binomio de salud y economía, aunque el primer objetivo debe ser salvar vidas, y después salvar los empleos", según ha querido dejar claro.

El vicepresidente ha subrayado que la del Covid-19 es "una pandemia global que arrastra a todo el mundo", y actualmente "hay 170 países con restricciones para los viajeros que vienen de España", uno de los 15 países más turísticos del mundo que ha experimentado este año una caída del 73% de las llegadas internacionales, al igual que, de media, ha experimentado Andalucía, según ha apuntado.

CAÍDAS DEL TURISMO INTERNACIONAL Y NACIONAL

El consejero de Turismo ha detallado que, por mercados, en Andalucía las llegadas de viajeros británicos han caído este año un 77%, así como un 71% las de los franceses y un 72% las de los alemanes.

Además, ha puesto de relieve que el turismo nacional, que representa el 64% del total del turismo que recibe Andalucía, ha caído este año un 51%, algo menos de lo que, de media, ha caído en España, según ha apuntado antes de apostillar que estos datos no son "para sacar pecho", sino "para la preocupación más absoluta".

Marín ha defendido que la Consejería de Turismo "no se ha quedado cruzada de brazos", y ha intentado "fortalecer el músculo del sector empresarial para intentar ser lo más competitivos posibles". Ha mencionado además medidas como el bono turístico andaluz, que "se tuvo que paralizar" en octubre por las limitaciones de movilidad impuestas por la pandemia, el distintivo de 'Andalucía Segura' o el seguro para viajeros extranjeros que entrará en vigor el próximo 1 de enero después de que la Junta lo adjudique el 15 de diciembre.

Además, la Junta ha reclamado medidas al Gobierno central como una bajada del IVA en el sector turístico a la que la ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha respondido que con ella "nada más que ayudaríamos a las empresas", una afirmación que "hay que poner al menos en cuestión", según ha apostillado.

Tras subrayar que "el turismo es muy sensible a algo tan serio como la salud" y cuando se da una situación de "falta de movilidad", el vicepresidente ha concluido defendiendo que "tenemos la gran oportunidad de mirar al futuro" y encender "las luces a medio y largo plazo" para "estar preparados" de cara a 2021, cuando confía en que "crecerá la economía y el empleo", y también el sector turístico.

PSOE-A PIDE A LA JUNTA QUE "SE PONGA A TRABAJAR CON SERIEDAD"

En el turno de intervenciones de los grupos, el diputado del PSOE-A Felipe López ha indicado que le hubiera gustado haber escuchado "al principio de la pandemia" a Marín algunas de las frases que ha pronunciado este miércoles el vicepresidente de la Junta y con las que ha dicho estar de acuerdo, y en esa línea ha defendido que "hay que trabajar para minimizar el impacto de la pandemia en el turismo".

Al hilo, ha dirigido críticas "con fundamento" a la Junta, por ejemplo, por no haber concurrido "con ningún proyecto" a la convocatoria de planes de sostenibilidad turística lanzada por el Gobierno central, y ha lamentado que la Junta estaba más centrada en su "estrategia de confrontación" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, según ha opinado antes de pedir al Gobierno andaluz que se ponga a "trabajar con seriedad", así como "menos propaganda" y "más sustantividad".

Por parte del PP-A, el parlamentario Bruno García ha comenzado reconociendo "el enorme esfuerzo" y las "dificultades" que está afrontando el sector turístico, que "está tratando de adaptarse a esta situación", y todas las administraciones deben "ayudar a que lo haga", según ha incidido antes de defender la labor de la Junta para que hubiera un verano "muy bueno" antes de la llegada de la "segunda ola" a la que "ahora nos enfrentamos". Además, ha subrayado que "hay que exigir al Gobierno de la nación", que "en este tiempo hemos visto que no está en estos temas, sino que está en otras cosas", según ha manifestado.

El diputado de Ciudadanos (Cs) Raúl Fernández ha manifestado que todos somos conscientes de que el sector turístico es de los más golpeados por la pandemia y la situación es realmente grave. Ha reconocido los esfuerzos que se hicieron desde la Junta durante el pasado verano, de manera que se consiguió salvar "un poquito" la temporada. Ha señalado que ha llegado una segunda ola que golpea con fuerza y está generando de nuevo una situación muy dura en el turismo, de manera que ha pedido a todos los grupos que aparquen las diferencias políticas y no se pongan palos en las ruedas, para tratar de buscar soluciones entre todos. Ha dicho que el Gobierno de Pedro Sánchez también tiene que reaccionar y poner soluciones sobre la mesa.

El parlamentario de Vox Manuel Gavira ha considerado que es "imposible" ese equilibrio del que habla el presidente de la Junta entre economía y sanidad, cuando está claro que a esta comunidad no están llegando turistas. Ha señalado que su grupo no va a hacer de la cuestión del turismo "un frente de hostilidad contra el Gobierno andaluz, porque "no es útil ni responsable ni es lo que quieren los andaluces". Ha indicado que la prioridad debe ser que cualquier andaluz que necesite una ayuda, la reciba y cuanto antes, de manera que nadie se quede atrás.

El diputado de Adelante Andalucía Guzmán Ahumada ha manifestado que ha dado la sensación de que el vicepresidente no ha dejado claro en su intervención que lo primero es salvar vidas, cuando ahora todos los esfuerzos deben estar centrados en contener la pandemia. "Lo primero que tiene que hacer es dejarse de cuentos", ha dicho a Marín, porque parece que está más pendiente con "salvar la Navidad que por salvar vidas". Ha considerado que Marín está en una especie de "carrera" con el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, por ver quien anuncia antes que se "flexibilizan" medidas, queriendo "salir rápido" de la situación cuando la pandemia no está contenida en esta segunda ola.

En su turno de cierre, el vicepresidente ha respondido que la única prioridad es salvar vidas, pero que desde la Junta lo han intentado "hacer compatible con las vidas de mucha gente que no volverá a abrir sus negocios o no volverá a trabajar".