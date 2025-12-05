Más de 20 entidades de investigación e innovación participan en el expositor de la Junta en Nise Sevilla 2025

El consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, y el presidente de la Federación de Empresarios del Metal, Francisco Javier Moreno, firman un protocolo para la creación de una aceleradora tecnológica en materia de defensa y seguridad. - María José López - Europa Press

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha estado presente en NISE Sevilla 2025 (New Industry in Southern Europe) con un expositor de 128 metros cuadrados que ha servido de punto de encuentro del ecosistema de investigación, innovación y emprendimiento de Andalucía. Este evento internacional ha celebrado esta semana su primera edición en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) con el objetivo de impulsar la transformación del tejido industrial hacia un modelo "más sostenible, innovador y competitivo".

En este contexto, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y el presidente de la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme), Francisco Javier Moreno, firmaron el pasado miércoles un protocolo para impulsar la creación en Sevilla de la Aceleradora DefTech. Esta iniciativa, que se constituye como el instrumento ejecutor del Hub de Defensa de Andalucía, impulsado por Fedeme, va a estar diseñada específicamente para impulsar startups y pymes tecnológicas en la cadena de valor de la defensa y la seguridad, ha puntualizado la Junta en una nota.

Por su parte, el expositor de la Consejería de Universidad ha acogido durante los dos días de celebración de este congreso un total de cinco mesas redondas en las que han participado más de 20 entidades públicas y privadas impulsoras del conocimiento en Andalucía. En estos grupos de debate, la Junta, en colaboración con parques científico-tecnológicos, universidades, centros tecnológicos, clústeres de innovación y grandes empresas y startups, ha puesto de manifiesto la importancia de los agentes del sistema andaluz del conocimiento como solucionadores de los retos tecnológicos existentes en el mercado.

La primera de estas charlas se celebró el martes bajo el título 'Innovar desde Andalucía: la visión de los parques científico-tecnológicos' y estuvo moderada por la directora general de Fomento de la Innovación de la Consejería de Universidad, Nieves Valenzuela, contando con la participación del director general de Sevilla TechPark, Luis Pérez; el gerente de la Fundación PTS (Parque Tecnológico de la Salud) en Granada, Luis González; el director de Geolit (Jaén), Blas Alabarce; y el director de innovación y transferencia del conocimiento del Parque Científico Tecnológico del Transporte Santana en Linares, Ángel Fraile.

Ese mismo día, y conducida por Manuel Ortigosa, consejero técnico de la Dirección General de Fomento de la Innovación, se habló sobre los 'Clústeres como agentes del conocimiento e impulsores de la innovación' de la mano de los gerentes de algunas de estas agrupaciones de empresas: Antonio Vílchez, de Andalucía Logistics; Jesús Muñoz, de AFAR Frío y Clima; Ariadna Barea, del Clúster del Plástico; y Rafael Coca, de Innovacal, Clúster de Innovación Tecnológica de la Agroindustria.

Además, Marina Rosales Martínez, de la Red OTRIS Andalucía, guió una charla sobre innovación industrial desde la universidad andaluza, que contó con la intervenciones de Fernando Caballero, de Services Robotic Laboratory de la Universidad Pablo de Olavide (UPO); Sergio Gómez, de Lar Arquitectura Responsable, spin-off de la Universidad de Huelva (UHU); José Manuel Perea, catedrático de Producción Animal de la Universidad de Córdoba (UCO) y responsable de la EBC (Empresa Basada en el Conocimiento) GanadeLIA, y Carlos Sampedro, director de Transferencia del Conocimiento e Innovación de la Universidad de Granada (UGR).

La segunda jornada acogió un debate sobre 'Oportunidades para las startups en la nueva industria', moderada por Pilar Ramos, directora de Cultura Emprendedora, Innovación y Conocimiento de Andalucía Emprende, y de la que formaron parte el gerente de Transformación Digital de Bidafarma, Francisco Vega; el CEO de Abogarse, José Caraballo; el director de GeneraSur, Álvaro Jiménez, y José Manuel Serrano, director de MetaProtec, spin-off del Grupo Jica. A continuación le tocó el turno a la mesa 'Centros Tecnológicos Andaluces: motor estratégico para la innovación empresarial' con los gerentes de Fidesol, Juan Manuel Lombardo; Andaltec, Daniel Aguilera; CTaqua, María del Mar Barrios y Tecnova, María del Carmen Galera, moderada en esta ocasión por Manuela Hernández, presidenta de la Asociación de Centros Tecnológicos de Andalucía (Acenta).

De manera adicional a la programación oficial del expositor, este mismo espacio ha servido de zona de exhibición de prototipos y de encuentros formales e informales entre agentes públicos y privados impulsores de la investigación, el emprendimiento y la innovación en Andalucía. Además, NISE Sevilla 2025 ha sido el enclave estratégico para la celebración del patronato de la Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), de la que la Consejería de Universidad es patrona, así como de la asamblea de Acenta, de la que forman parte once enclaves de innovación que destacan por su conocimiento y tecnologías de vanguardia y por su compromiso con sectores productivos clave.