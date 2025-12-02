Más de cien estudiantes elaboran el archivo sonoro de los espectáculos de la temporada del Teatro Central de Sevilla

La participación estudiantil en la tercera edición de los Talleres Antropoloops en el Teatro Central de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Central, espacio dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, ha presentado los resultados de la tercera edición de los Talleres Antropoloops, un proyecto educativo que invita al alumnado a "explorar la creación musical desde la experimentación y la escucha activa". Partiendo de la música y los sonidos vinculados a la programación para el curso 2025-2026, más de un centenar de adolescentes han reinterpretado el universo sonoro de los espectáculos que pasarán por las tablas del teatro, "incorporando su propia sensibilidad y visión de la escena contemporánea".

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, durante el mes de noviembre, el alumnado ha trabajado en la creación de un archivo sonoro que recoge su lectura personal de la programación que dará comienzo en diciembre. En esta edición, coordinada por los responsables del Laboratorio Antropoloops, Fran Torres y Rubén Alonso, junto al equipo del Teatro Central, el trabajo se ha desarrollado a partir de los materiales sonoros que protagonizarán la temporada.

Como novedad, las compañías participantes han colaborado compartiendo con los estudiantes los sonidos que forman parte de sus procesos creativos. A partir de la remezcla y reinterpretación de estos materiales, junto con músicas y grabaciones elegidas por el propio alumnado, se han producido nuevas piezas vinculadas a las temáticas de cada obra. En algunos casos, las compañías han respondido directamente a las consultas de los estudiantes, "generando un intercambio especialmente valorado por el grupo participante".

Así, el resultado final, presentado este martes, adopta la forma de un archivo sonoro "que articula la mirada juvenil sobre el Teatro Central y refleja la diversidad musical que acompaña su vida cotidiana". Este proyecto se integra en la estrategia del teatro de la Cartuja para fortalecer el vínculo entre la juventud y las artes escénicas. Desde el inicio de los Talleres Antropoloops en febrero de 2024, se han establecido nuevas conexiones entre el espacio de la Consejería y el público adolescente. En esta ocasión, han participado estudiantes de los institutos sevillanos IES Néstor Almendros, IES Tartessos, IES San Jerónimo e IES Carmen Laffón.

Además, la actividad de mediación se ha completado con visitas guiadas a las instalaciones del teatro, en las que los estudiantes "han podido conocer los diferentes espacios, su funcionamiento y la estructura que sostiene el desarrollo de cada curso escénico". Como novedad, este año tendrán un abono doble para cada clase que rotarán entre el alumnado para poder disfrutar de los espectáculos de diciembre a mayo.

En contexto, desde su creación en 2012, Antropoloops desarrolla proyectos de creación, investigación y aprendizaje en contextos educativos formales y no formales. Su enfoque, basado en la lógica contemporánea de la remezcla y en la experimentación musical con tecnologías digitales, concibe la música como "portadora de historias, emociones y relatos culturales entrelazados". A través de estos talleres, el alumnado puede explorar "la construcción flexible de su identidad y la relación con los demás mediante el trabajo sonoro compartido".

De esta forma, los proyectos de mediación del Teatro Central buscan "abrir el espacio a la comunidad", favoreciendo "un diálogo continuo entre lo que ocurre dentro y fuera del teatro". Según la Junta, el archivo sonoro generado por los talleres "propone una capa adicional de mediación que dialoga con los canales de comunicación del teatro e incorpora la perspectiva adolescente a la visión institucional".