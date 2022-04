Moreno aborda la situación económica en una reunión en San Telmo con el gobernador del Banco de España

SEVILLA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha reunido

este miércoles en el Palacio de San Telmo con el gobernador del Banco de

España, Pablo Hernández de Cos.

Según ha explicado el presidente previamente, en una atención a medios en Huelva, esta reunión se enmarca entre una serie de encuentros que tiene previsto mantener en próximas fechas para abordar la situación económica actual y las posibilidades que ofrece tener un presupuesto prorrogado como el que tiene actualmente Andalucía para afrontar el contexto actual, marcado por la continuada subida de precios.

Al respecto, Moreno ha explicado que "en próximas semanas" tiene previsto otra reunión con el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), y "vamos a ver qué posibilidades económicas tenemos con un Presupuesto prorrogado", y ha advertido de que, "si al final, con un Presupuesto prorrogado, no podemos tener capacidad para que a los andaluces no les repercutan tanto estas circunstancias, tendremos que tomar otra decisión" respecto a la fecha de las próximas elecciones andaluzas, que podrían ser así en junio.

Moreno ha indicado que su "deseo" sigue siendo "que las elecciones tienen que ser después del verano", pero, "si desde el punto de vista técnico, no político, el área de Hacienda, Economía" de su gobierno, y en sus reuniones con el gobernador del Banco de España y con el vicepresidente del BCE, y "con sectores económicos, me dicen que con unos Presupuestos prorrogados no podemos avanzar, que necesitamos unos Presupuestos para el 2023, tomaré la decisión que mejor le venga a los andaluces".

La reunión de Moreno con Hernández de Cos se produce además un día después de que el Banco de España publicara su informe sobre proyecciones macroeconómicas de la economía española, en el que el organismo recorta su previsión de crecimiento de la economía nacional al 4,5% para este año, 0,9 puntos porcentuales menos que en sus anteriores estimaciones de diciembre (5,4%), y eleva la tasa de inflación media para el conjunto del año desde el 3,7% hasta el 7,5%.

Al respecto, el presidente de la Junta ha advertido este miércoles de que dicho informe "nos está alertando de cosas de las que el Gobierno de Pedro Sánchez no nos está alertando", y "nos está diciendo que el alza de precios en los que estamos dislocados va a seguir y va a llegar hasta el final del verano en un 10%", lo que, según ha advertido el presidente, "significa un progresivo empobrecimiento de las familias españolas y andaluzas".

"Eso hay que pararlo, porque si no lo paramos, si el Gobierno de España no toma decisiones drásticas e importantes para parar la inflación, nuestra economía se va a resentir", ha continuado Moreno, quien ha subrayado además que el Banco de España "ya ha advertido de que la previsión de crecimiento" realizada por el Gobierno central para la economía nacional "va a estar un punto por debajo" del porcentaje que realmente se alcance, y "eso no es una buena noticia".

Moreno ha dicho también en su atención a medios en Huelva antes de la reunión con el gobernador que "desde Andalucía vamos a seguir trabajando dentro de nuestras competencias y herramientas para intentar que esa ralentización del crecimiento se note lo menos posible en Andalucía", pero ha advertido de que, "si la inflación va a estar en torno al 10%", el Presupuesto aprobado por el Gobierno de España para 2022 "ya no es útil, porque se ha hecho una previsión de crecimiento que ahora mismo no corresponde, y el valor de las cosas va a ir cambiando".